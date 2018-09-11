歐股盤前─英國脫歐談判露出曙光 歐股盤前主要指數期貨皆走揚

由於歐盟首席談判代表 Michel Barnier 昨 (10 日) 日表示將與英國最快在 6-8 週達成協議，受此此利多消息激勵，今 (11 日) 日歐股盤前主要指數期貨齊漲。

台北時間週二 (11 日) 下午 2 點 40 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.12%，暫報 3315.0；英國 FTSE 100 指數期貨小漲 0.01%，暫報 7282.0；德國 DAX 指數期貨揚升 0.13%，暫報 12007.0，法國 CAC40 指數期貨上漲 0.09%，暫報 5281.0。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.24%，截稿前暫報 1.1621。

截稿前，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.24%。(圖：investing)

政經消息方面，市場聚焦英國脫歐談判有望達陣，以及美國總統川普與北韓領導人金正恩的二次會面事宜。

歐盟首席談判代表 Michel Barnier 週一 (10 日) 表示將加快與英國達成脫歐協議的步調，有望在 6-8 週內完成。

這個積極言論促使英鎊強升，截稿前英鎊兌美元強升 0.26%，暫報 1.3060。然而，為了實現脫歐協議，預料英國與歐盟將有一方不得不妥協部分貿易條款。

此外，根據外媒報導，美國與歐盟將在未來兩個月內完成部分貿易協議。

白宮發言人 Sarah Sanders 在今 (11 日) 日記者會上表示，川普收到北韓領導人金正恩的親筆信，期望安排另一次會面，美國對北韓釋出的善意表示開放態度，並且已開始安排相關事宜。

企業消息方面，瑞安航空將於週三 (12 日) 再次面臨機組人員罷工，將影響德國境內所有的航班。