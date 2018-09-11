紐約匯市—英國脫歐正面消息助英鎊上揚 美元指數下挫逼近95

由於歐盟首席談判代表 Michel Barnier 對英國談成脫歐協議，發表積極言論，週一英鎊強升，觸及近 5 週高點，美元相對偏弱，美元指數下跌 0.34% 至 95.06。

最近幾週，由於擔心英國無協議脫歐，英鎊一直承受賣壓，歐元也受拖累。不過 Barnier 在斯洛文尼亞的一個論壇上表示，英國脫歐協議「在 6-8 週內談成是現實的」，帶來市場積極情緒。

據報導，歐盟準備授權 Barnier，以便與英國達成協議。依規定，英國將於 2019 年 3 月 29 日後 7 個月內離開歐盟。

兌英鎊兌美元匯率上漲 0.9% 至 1.3033 美元，歐元兌美元匯率上漲近 0.4% 至 1.15965 美元。

然而，分析師警告稱，英鎊最近對英國脫歐相關的頭條新聞非常敏感，如果報導未能進一步獲事實確認，突然的漲勢很快就會消失。

人們普遍預計英格蘭銀行和歐洲央行將在週四的各自會議上，保持政策不變。

美元兌加元也由近期的高點回落，不過油價的疲軟，讓對油價敏感的加元走勢承壓。美元兌加元盤中一度走高至 1.3198，但之後下挫 0.05%，至 1 美元兌 1.3160 加元。

其他市場上，美元兌日圓小漲 0.08% 至 111.12，澳幣兌美元上漲 0.110%，至 0.7112 美元。

在新興市場方面，週一數據顯示土耳其經濟增長，在第 2 季年增放緩至 5.2%，土耳其仍在應對貨幣危機，預計下半年將成長將更為疲弱。里拉兌美元持續走弱，週一報 6.46 里拉兌 1 美元。

市場注意力集中在週四的央行利率會議，央行已經表態要升息，但關鍵在於升息幅度。加拿大皇家銀行認為，央行升息幅度料無法滿足市場預期，因此痛苦仍會持續。