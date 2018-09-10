半導體廠投資先進製程 有助下半年投資力道升溫

經濟部今 (10) 日公布第 2 季製造業投資及營運概況調查報告，製造業國內固定資產增購 (不含土地)2283 億元，季減 3.3%，年減 13.6%，主因電子零組件業減幅較大造成；受惠新興智慧科技應用投資持續擴增、半導體廠商持續投資先進製程、機械設備將陸續進廠，將有助拉升下半年固定資產投資力道。

經濟部統計，累計今年上半年固定資產增購 4646 億元，年減 11.6%；以固定資產型態分，第 2 季以機械及雜項設備增購占 80.2% 最多，房屋及營建工程占 18.7%，交通及運輸設備占 1.1%；年增率以房屋及營建工程達 35% 最高，機械及雜項設備年減 20.3%。

針對行業別來觀察，第 2 季電子零組件業增購 1321 億元，占製造業 57.9% 居各業之冠，其中矽晶圓、記憶體、被動元件等業者相繼擴廠，但部分大型投資計畫正值廠房擴建期，機器設備尚未進駐，因此年減 23.7%。

化學材料業增購 173 億元，年增 23.9%，主因部分業者增購營運總部及機器設備；電腦電子及光學製品業增購 95 億元，年增 3.6%；汽車及其零件業增購 63 億元，年減 21.5%，主因去年同季車燈業者新廠完工，增購較多機械設備，基期偏高。