為愛追隨，直接在台灣賣起韓國家鄉味

【撰文．攝影｜行遍天下】

韓式鍋物為主打家鄉菜

在韓國出生長大的老闆，在澳洲認識了打工渡假的老闆娘，便決定愛相隨，一起回到台灣開韓式餐廳，沒有廚師底子的他回到韓國拜師學藝，不斷研發嘗試，融合出最符合自己口味及要求的完美食譜，住在附近的韓國人常常會來店裡光顧尋找家鄉味。混合了辣醬及大醬的辣醬鍋就是一道韓國人相當愛吃的家常料理，一般餐廳少見。除了醬料外，老闆對肉品也有堅持，選擇市場每日早上現殺的豬肉和雞肉，捨去成本較低的冷凍肉品，希望讓顧客吃到最鮮嫩的肉質美味。不可錯過的還有韓國人心目中的國民美食炸雞腿雞翅，FUN 鍋子的炸雞有原味、醬油跟甜辣三種口味，外皮酥脆肉質軟嫩多汁，是一道會想不顧形象大快朵頤的料理。

fun 鍋子

地址: 新北市新店區北新路三段 214 號

電話: 02-2911-6988

網址: https://www.facebook.com/funfunpot/

時間: 週一至日 11:00～14:00；17:00～21:00(每月雙數週週一公休)

價格: 豬肉辣醬鍋 210 元 (價格每人加倍可升級為歡樂鍋)、火烤五花肉 390 元、炸雞腿雞翅小份 350 元、大份 580 元

備註: 所有訊息以其官網／粉專公告為主

先點再悠哉地去拿: https://foodnearby.app.link/sgxIResTBG

來源：《行遍天下》 2018 年 9 月

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