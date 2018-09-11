與草泥馬來場約會，但要小心被啃唷

【撰文．攝影｜行遍天下】

草泥馬認真巡店模樣萌翻天

老闆全家人都十分喜愛動物，不但在室內外飼養非洲熱帶草原貓、跳跳羊等可愛寵物，餐廳內的人氣明星草泥馬 Snow 和李白更是老闆楊大哥一手帶大，蓬鬆柔軟白毛與閃亮大眼超卡哇伊，牠們每週都會洗澡，也被訓練固定位置上廁所，因此店內動物氣味不致影響食慾。草泥馬每天跟著員工開店、下班，在各桌間巡視賣萌，不但有清潔飲水與吃到飽的牧草與專用飼料、每日專人梳毛，也有在後場休息禁止餵食的時間，老闆對於兩位公關經理的待遇就如自己小孩一樣疼愛，他也提供與草泥馬拍照的秘訣，用一隻手輕輕撫著牠的脖子，就像是抱女朋友般溫柔，牠就知道要拍照了，也可以拿店家免費提供的紅蘿蔔來吸引草泥馬的注意。除了可愛的動物帶來療癒感，Oia 伊亞藝術咖啡館也研發多道美食餐點，例如新推出的餐點「綿羊豬里肌義大利麵」特別講究食材新鮮度，採用自家飼養的綿羊豬，肉質軟嫩、油花分布漂亮，咬下去肉香在嘴裡蹦開，搭配濃郁的奶油白醬，兩者交融讓義大利麵更加順口。

Oia 伊亞藝術咖啡館

地址: 新北市三芝區後厝里北勢子 12-1 號

電話: 02-2636-3766

網址: https://www.facebook.com/oiacafe

營業: 平日 11:00～20:00；例假日 11:00～21:00

價位: 綿羊豬里肌義大利麵 480 元，套餐加 250 元。低消一份餐點或飲料，另加一成服務費，非用餐者入園費 100 元。

注意:

1. 羊駝在室內走動容易打翻水杯，如需茶水請另告知店員。

2. 勿站在羊駝後面以免被踢。

3. 隨身物品，如充電線、包包請妥善保管勿讓草泥馬咬壞。

4. 羊駝容易誤把頭髮當作草，長髮顧客可把頭髮綁起來。

備註｜所有資訊以其官網／粉專公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 9 月

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