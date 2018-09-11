米其林一星主廚最新力作 柴燒加醬汁誘惑味蕾

【撰文．攝影｜行遍天下】

回歸人類最原始的烹調方式―原木燒烤，少了繁複的料理手法，帶出食材最自然的鮮味，無論是肉品、海鮮，在 WILDWOOD，吃得到純粹與自然。

原木燒烤考驗功力

WILDWOOD 主廚林明健帶領的 LONGTAIL 餐廳榮獲台北米其林一星，而他這次應新光三越之邀，在信義區百貨商圈打造 WILDWOOD，顧名思義，就是要用最原始的火烤方式，讓火焰與煙燻賦予食材獨特的迷人風味。

「其實這個難度比用機器更高，烤箱會顯現目前溫度是幾度，龍眼木不會，所以廚師的經驗就顯得很重要！」林明健身兼 3 家餐廳的老闆與主廚，他表示：「『開』一間餐廳不難，『經營』一間餐廳才難，因為要讓每一道料理在每一個時刻都維持同樣的水準。」

獨特醬汁味蕾驚豔

食材要夠優，才能用原木燒烤的手法呈現，WILDWOOD 嚴選澳日和牛外，還有每日漁港直送現流海鮮，每天的漁獲不同，會在冰櫃呈現給客人看，價目表寫在板子上，一目瞭然。除了主菜，多元的配菜與熱前菜也同樣是以原木燒烤方式料理，最驚豔的是 WILDWOOD 為主菜提供 10 種不同醬汁，而且絕對不是坊間常見的醬料，十種醬汁都是用食材激盪出的創意組合，不設限什麼配紅肉、什麼配海鮮，要讓客人每一次來到 WILDWOOD，都能有多變的選擇、不同的味覺感受。

主廚林明健設計出的 10 種異國風醬汁

拉差金桔醬、櫻桃番茄油醋、鳳梨莎莎醬、非洲辣椒醬、花生芥末醬、阿根廷青醬、魚露奶油、辣根酸奶醬、干蔥黑醋醬、黑胡椒牛汁，酸、甜、鹹、辣，每款與肉類或海鮮相佐，都能激盪出無限驚喜。

WILDWOOD

地址: 台北市信義區松壽路 9 號 4 樓 (新光三越 A9)

電話: 02-2722-8886

網址: https://www.facebook.com/wildwood.tw

營業: 11:30～15:00、17:30～21:30(週五六及例假日前一天至 22:00)

價位: 澳洲和牛牛小排 6 oz 1,680 元 (含一配菜、一醬汁)、每日海港直送現流海鮮―比目魚 880 元 (含一配菜、一醬汁)、炙烤胡蘿蔔茅屋起司 200 元 (點主餐後多加一配菜之價錢、炙烤玉米帕馬森起司 200 元 (點主餐後多加一配菜之價錢)、炙烤紫茄豆豉辣椒醬藜麥 320 元

來源：《行遍天下》 2018 年 9 月

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