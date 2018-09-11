摩根士丹利：美股將於12月見頂

8 月底再度刷新曆史高點的美股，在 9 月初迎來了連續一周的下跌，摩根士丹利再一次表達了自己對美股的擔憂。

在最近的一份報告中表示，摩根士丹利表示已將美國股票的配置比例降至 0%，並指出正在消除自 2017 年 4 月以來，一直存在的對美國股票的積極偏好。

該行認為，美股最近的強勢表現對於「摩根士丹利 12 個月目標價」來說，將意味著直接下行。儘管摩根士丹利的周期模型仍處於「擴張」階段，這一階段的估值在歷史上也曾出現過超漲，但該行越來越擔心這種『順境』已經快到頭了。

摩根士丹利兩個月前將科技行業調降為「賣出」，該行策略師去年還預測美股有強勁回報, 而對今年的回報則抱持更謹慎的態度，部分是源於擔心正處於高峰期的每股收益增長在今年第二季到頂，並將於第三季開始下滑（下圖表 4），以及最近的防守板塊表現逐漸強勢（表 5）。

一周前，大摩就已經下調了對美國股市的預期，認為標準普爾 500 指數與全球其他風險資產「極度分歧」，未來兩個月的企業利潤增長達到峰值，以及聯準會會議和中期選舉都可能是風險事件。

摩根士丹利在報告中寫道，儘管近年來美股上漲是一個持續的現象，但面對疲軟的信貸、新興市場風險、義大利政局和銅價等，風險是值得注意的。」

更重要的是，未來 2-3 個月可能會發生影響市場的重大事件。包括北美自貿區的談判、聯準會 FOMC 會議、義大利預算問題、歐盟關於英國退歐的會議、美國針對伊朗的第二階段制裁以及美國中期選舉等。

除了上述時事件，摩根士丹利還指出了以下三大可能給市場帶來風險的長期趨勢：

周期指標的變化，將大幅降低所有股票市場的預期回報率；

實質利率上升、金融狀況趨緊；如果美國實質利率上升，而經濟增長和生產率沒有上升，將直接壓縮美國和新興市場股票的風險溢價；而日本利率上升可能會推升日元，給日本股市帶來問題。與過去 10 年相比，歐洲是最具實質利率「緩衝」的市場，這也是歐洲在全球市場中排名前列的原因之一。更高的實質利率，也會增加投資債券的理由。

利潤率和每股盈利增長見頂的跡象：預計第第三季將是美國股市每股收益增長的峰值。

綜上所述，摩根士丹利認為，在未來 3-6 個月裡，它更有可能降低而不是增加風險敞口。

信貸利差在今年 2 月初觸底，根據歷史經驗，摩根士丹利認為股票的平均峰值將在十個月後到來，即今年 12 月；美債殖利率將在七個月後達到峰值，即今年 9 月。