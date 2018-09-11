馬雲明年交棒阿里大跌3.7% 騰訊遊戲「天天德州」退市

熱點新聞

· 美團首日招股，散戶融資認購 6.35 億港元

9 月 10 日美團打新首日招股散戶認購 6.35 億，約占 4 成。媒體消息稱，美團點評已獲李嘉誠、利福國際主席劉鑾鴻及新世界發展副主席、第三代接班人鄭志剛認購，成為錨定投資者，即獲得優先分派股份。

· 騰訊關棋牌類遊戲「天天德州」

9 月 10 日，騰訊棋牌類遊戲「天天德州」正式啟動退市，9 月 10 日 10：00 起停止充值和賽事服務。目前，這款遊戲在微信遊戲暢銷榜上排名棋牌類第 2，僅次於「歡樂鬥地主」。

· 海底撈開始為期一周的全球路演

9 月 10 日起至 9 月 17 日，海底撈開始了為期一周的全球首次公開募股 (IPO) 路演，海底撈定於 9 月 17 日的美國時間進行 IPO 的定價，並將於 9 月 26 日正式在港交所上市。海底撈將於本周完成國際配售 (機構配售) 的分配，並同步啟動零售配售 (散戶打新) 的工作。

· 騰訊控股連續第二天庫藏股公司股票

繼上周五的四年來首度庫藏股後，本周一，騰訊以每股 312 元庫藏股 12.4 萬股，庫藏股股份數和斥資規模均為上周五的五倍多。但此後騰訊美股 ADR 進一步下跌，盤中跌超 3%，收創逾一年新低。

· 馬雲明年交棒張勇，阿里巴巴大跌 3.7%

阿里巴巴股價繼續下跌，盤中一度觸及逾一年低點 155.8 美元，最終收跌 3.7%，報 156.36 美元。阿里巴巴官方微博發布馬雲公開信，其稱明年 10 日將不再擔任董事局主席，改由 CEO 張勇接任。

· 馬斯克預測特斯拉第三季生產交付量加倍

近日特斯拉馬斯克在發給員工的一封電郵中寫到，第三季將是特斯拉歷史上最精彩的一個季度，第三季開始公司將持續盈利。信中提到，特斯拉生產和交付的汽車數量將會是第二季的兩倍多。第二季，特斯拉生產汽車 53339 輛，交付汽車 40740 輛。一名現任雇員稱馬斯克的樂觀情緒在員工中得到了反應，完全相信這是可能的。然而，另一位現任員工卻表示馬斯克的目標言過其實。「這太可笑了」，該員工稱，「他預測的任何目標，都可能需要把這個數字減半」。

· 谷歌雲 AI 換帥！李飛飛確認將於今年底離職 卡內基大學教授接任

谷歌雲 CEO Diane Greene 本周一確認，來自卡內基梅隆大學的計算機科學院院長 Andrew Moore 將在 2018 年底加入谷歌，接任李飛飛擔任谷歌雲 AI 負責人職位。後者將回到斯坦福大學擔任教授，同時繼續保留谷歌雲的 AI/ML 顧問。

· 騰訊投資併購部回應「投資子彈短信」：並無此事

近日有網路傳言稱，子彈短信上線第二天，騰訊投資部門就要投資。對此，騰訊投資併購部表示並無此事，只是多日前曾在微信上有簡短溝通，未曾提及投資事宜。

· 黑五類廣告泛濫的趣頭條

家住福建福清的范女士近期使用趣頭條 app 瀏覽資訊的時候，發現大量不堪入目的男科廣告，還有很多「黑五類」廣告內容 (註：藥品、醫療器械、豐胸產品、減肥和增高產品被稱之為廣告「黑五類」)。比如「福州 9 成胖女士不知道，這樣做，睡覺都能瘦 90 斤」，如果點進去則看到一個非常驚悚的標題——「老公爆料：一天一次，狂減 30 斤，快看，以免刪除。」這些廣告在資訊流中以三小圖或者題圖形式展示，與正常的推薦內容近似，區別僅在於打上了「廣告」標識。

投研觀點

· 美銀美林：若迎合川普完全回美國組裝，iPhone 將漲價 20%

美銀美林分析師 Wamsi Mohan 周一發表研報稱，為了回應美國總統川普製造的壓力，蘋果公司可能會要求合作夥伴把一部分 iPhone 組裝業務轉移回美國，代價是手機售價大幅提高。

· 交通部與公安部加強網約車與順風車安全管理

自 10 日起至 12 月 31 日，各地交運主管部門和公安機關在全國範圍組織開展打擊非法從事出租汽車經營的專項整治行動。滴滴等平台公司全面開展安全隱患自查和整改，完成隱患整改前，平台無限期停止私人小客車合乘資訊服務。

· 高盛：降瑞聲科技目標價至 137 港元

高盛報告稱市場競爭導致手機設備行業的盈利能力及生產收益遭削弱，但瑞聲科技的市占率下降只屬暫時性，相信在明年下半年至 2020 年下半年，隨著聲學及觸覺功能的技術提升，瑞聲將可重奪市場市佔率，也對集團的 Android 及 iOS 業務樂觀。目標價由 188 港元降至 137 港元，重申「確信買入」。

· 交銀料內地短期不開徵遊戲稅 降騰訊目標價

雖然有媒體報導內地當局擬向每款網路遊戲徵收 35% 專項稅，但交銀國際認為，短期徵稅機會不高，但承認網遊行業確實面臨較大監管風險。交銀國際預測騰訊第三季網遊收入按季增加 14% 至 200 億人民幣，主要得益於新遊戲推出和夏季旺季，調低 2018 年度網遊收入至 800 億人民幣 (按年增長 28%)。維持騰訊「買入」評級，將目標價調低至 445 港元。

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