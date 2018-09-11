川普要蘋果回美國製造 iPhone價格恐漲「20%」

上週六 (8 日) 美國總統川普在推特上表示，蘋果 (AAPL-US) 應該在美國製造產品，以避除政府對中國商品徵收關稅所帶來的影響，但美銀美林週一 (10 日) 發布最新研報認為，若蘋果生產線真的搬回美國，那麼 iPhone 價格恐怕將要上漲 20%。

美國總統川普上週六 (8 日) 對蘋果表示：「由於我們可能對中國徵收大量關稅，蘋果價格將會上漲。但是有一個簡單的解決方案，可以零稅收，甚至獲得稅收獎勵，就是讓你的產品在美國生產而不是中國。」

美國總統川普要求蘋果回美製造 (圖: CNBC)

由於亞洲勞力成本較低，使得蘋果零件供應商幾乎都在亞洲。蘋果每年製造上億支 iPhone 所需要的零組件，像是 OLED 螢幕、相機感光組件等目前都在亞洲製造。因此，川普對價值 2000 億美元中國商品徵收關稅的政策將對蘋果帶來重大影響，許多分析師紛紛提出了川普的關稅政策對將蘋果帶來的潛在負面影響。

美林銀行分析師 Wamsi Mohan 表示，若蘋果將 iPhone 帶回美國生產，將會導致 iPhone 價格上漲。他指出，美國工人的工資是中國工人 2.6 倍。「如果將 iPhone 的生產，100% 的組裝轉移到美國，每支 iPhone 將需要上漲 20% 的價格，來抵消增加的勞動力成本」

不過，Mohan 認為，最有可能的情況是，蘋果會將 10% 的 iPhone 組裝移至美國，這將使 iPhone 的平均售價提高 8%。

Mohan 在上週重申了他對蘋果的買入評級和 250 美元的目標價，周五 (7 日) 蘋果收盤上漲了 13%。蘋果股價在今年上漲了 31%。S&P 500 指數則上漲了 7%。

然而，在川普於推特上發文要求蘋果退回美國製造後，蘋果股價在週一 (10 日) 應聲下跌 1.3%。

對此，蘋果沒有表示任何評論。