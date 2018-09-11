〈蘋果發布會大預測〉蘋果新產品最新預測：iPad Pro改採USB-C介面

蘋果公司 (AAPL-US) 週三 (12 日) 就要公布今年新產品，知名蘋果供應鏈分析師郭明錤發表了他的最新預測。其中包括有關中型 iPhone Xr、新 iPad 和 USB-C，更平價的 MacBook 和 Touch ID、Apple Watch Series 4 和 ECG 等的幾個新細節。以下是他最新對蘋果產品的預測內容：

1. 6.1 英吋的 iPhone 仍然處在「產品組裝和顯示品問題，估將延後幾週在 9 月下旬至 10 月初」推出，而該機款估計也就是《彭博》報導中限量供應的 iPhone 「Xr」。

2. iPad Pro 將首次配備 Face ID 並從 Lightning 介面切換到 USB-C，這是一個全新的嘗試；蘋果並將配備之前傳說中的新型 18W USB-C 充電器。但 iPhone 將保留 5W 充電器和 Lightning 介面。

3. 傳聞中的平價 MacBook 可能會取代 12 英寸 MacBook 的系列，甚至取消 Touch Bar 而改採 Touch ID。

4. 採用纖薄邊框的 Apple Watch 將支持心電圖 (ECG) 並在所有型號上使用陶瓷背板，目前除 LTE 版外，其他版本都使用複合玻璃。

郭明錤的研究報告還包括 AirPods 2 和 AirPower 充電墊，雖然目前還不清楚他是否預測新的 AirPods 具有傳聞中的「Hey Siri」功能，或者只是推出能與 AirPower 配合使用的新充電盒。

雖然郭明錤的備忘錄提到了帶有 USB-C 的新 iPad Pro 和帶有 Touch ID 的 MacBook，但目前還不清楚週三的活動是否包括 iPad 和 Mac，或者是僅有 iPhone 和 Apple Watch。

市場預計蘋果將推出 3 款新 iPhone，一款名為 iPhone Xs 的更新 5.8 英寸 OLED 型號，一款可能稱為 iPhone Xr 的 6.1 英寸 LCD 型號，以及一款更大的 6.5 英寸 OLED 型號，可稱為 iPhone Xs Max。

郭明錤關於所有今年 Apple Watch 轉向陶瓷背板的訊息，可能意味著 4 系列僅提供 LTE 版。目前 3 系列只有 LTE 版本使用陶瓷背板，而僅有 GPS 功能的型號仍然使用複合玻璃。

最重要的一點是 iPad Pro 從 Lightning 介面轉換到 USB-C 介面。對於 iOS 設備而言，這將是一個巨大的變化，但可以改善 iPad 配件生態系統，並為生產力帶來福音。 郭明錤的備忘錄並未暗示這只是從 USB-A Lightning 到 USB-C Lightning 的轉變，而是 iPad 本身的外接介面更改。