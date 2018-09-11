巴菲特旗下波克夏 續減持能源股Phillips66

著名投資人巴菲特旗下的波克夏公司 Berkshire Hathaway (BRK.A-US) 繼續減持手上能源股 Phillips 66 (PSX-US) 股份，據週一 (10 日) 一份波克夏繳交給美國證管會 (SEC) 之文件披露，波克夏自第 2 季末以來，又出售了約 36% 的 Phillips 66 持股。

能源商 Phillips 66 股價週一 (10 日) 收盤下跌 0.31%，盤後下跌 2.49% 來到 111.11 美元。

Phillips 66 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在向 SEC 提交的一份文件中顯示，巴菲特旗下波克夏公司共持有 Phillips 66 股票數量為 2218.6 萬股，比截至 6 月底的報告數量減少了約 1250 萬股。

在第 2 季波克夏公司減持了 Phillips 66 公司 24% 的股份，而第一季則削減了 40% 以上的股份 (約 3500 萬股)。

當時，波克夏表示它將繼續為 Phillips 66 的長期股票持有者。現今的波克夏動作使它的 Phillips 66 總佔股達 4.8% 股份，從原本的最大股東下滑至第 4 名。

外界質疑，在波克夏持股少於 5% 的狀態下，買賣該股就無需「報告」給 SEC。是故，波克夏有可能已經全額拋售了 Phillips 66。

原油巨擘 ConocoPhillips (COP-US) 於 2012 年將其中下游產業分拆成 Phillips 66。在分拆前，與 Phillips Petroleum 在 2002 年合併後的 ConocoPhillips 曾是全球第 5 大上、下游結合的原油公司。

而雖然波克夏於第一季、第二季持續出脫 Phillips 66，但該股票今年來仍上漲約 12%。