避免油價暴漲 傳美將與沙國、俄羅斯會談 穩定原油供給

上周美國減少兩座石油鑽井平台，加上美國對伊朗制裁迫在眉睫，原油供應短缺疑慮隨之攀升，帶動油價反彈；為穩定原油供給，避免價格大幅波動，據傳美國能源部長 Rick Perry ，將與沙烏地阿拉伯及俄羅斯能源部長會面，商討因應對策。

自上週下跌 2.9% 後，今 (10 日) 受到供應短缺疑慮和貿易戰升溫疑慮影響，紐約原油期貨價格反彈。週一 (10 日) 台北時間下午 4 點左右，美國 WTI 原油期貨價格上漲 0.94%，至每桶 68.39 美元；布蘭特原油期貨價格飆高 1.17%，至每桶 77.73 美元。

台北時間美國 WTI 原油期貨價格上漲 0.94%。(圖：investing)

費氏能源諮詢公司 FGE 提到，印度，日本和韓國等幾家主要伊朗客戶已削減伊朗原油進口。韓國 7 月每天進口 19.4 萬桶，但 8 月則完全沒有進口任何伊朗原油。預測石油出口國幾乎沒有足夠的剩餘產能，緩解全球石油供需壓力。

美國能源部長 Rick Perry 將於本週一 (10 日) 與週四 (13 日) 與沙烏地阿拉伯及俄羅斯的能源部長會面，討論伊朗制裁令生效後的石油供應問題，確保這兩個世界最大石油出口與生產國能增加產能，避免油價後市飆升。

未來的一個關鍵問題是，在美中貿易爭端以及新興市場的普遍疲軟中，石油需求將會如何發展？

自 8 月份的低點以來，原油價格已經上漲，因為對全球供應的擔憂高於對新興市場的擔憂，儘管石油輸出國組織 (OPEC) 承諾提高產量以彌補產量損失，但國際能源署 (IEA) 表示，今年強勁需求可能會帶來價格上揚的壓力。

韓國現代期貨公司大宗商品分析師 Will Yun 認為，這個動盪的市場除了受到伊朗原油工影響外，依舊會受到其他因素影響，例如中美貿易爭端。

中國是全球最大原油進口國，自去年 11 月以來成為美國原油最大買主。若中國對美國大打「石油牌」，擴大俄羅斯或轉單伊朗購油，勢必會影響全球油價。

IEA 執行董事 Fatih Birol 表示，委內瑞拉和利比亞等國石油供應緊張可能會影響今年的石油市場，美國受到頁岩油產區的管線堵塞，2019 年才能解決運輸瓶頸問題。

行業顧問 FGE 表示，由於石油輸出國組織 (OPEC) 能保留產量以防止價格暴跌，油價明顯走跌的可能性相對較低。