能源盤後─EIA庫存量數據渾濁 油價跌 伊朗制裁籠罩 俄羅斯中國天然氣管路93%完工

美國 EIA 週報顯示，石油庫存已經開始上漲，而夏季即將結束且需求量較低的秋季即將來臨，使週四 (6 日) 美國石油價格大幅下挫。

布蘭特原油期貨收低 0.67 美元，或 0.87% 至每桶 76.60 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.83 美元，或 1.21% 至每桶 67.89 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.27% 至每加侖 1.959 美元。

天然氣收低 0.019 美元，或 0.68% 至每一千立方英尺 2.776 美元。

美國能源情報署 EIA 週四表示，上週原油庫存減少 430 萬桶。雖然僅數據點看漲，但該報告還顯示汽油和蒸餾油庫存總合增加了 500 萬桶，原油和加工石油產品總量增加了 360 萬桶。

此外，EIA 數據顯示，上週美國原油出口量減少了 271000 桶，總出口量下跌至每日 150 萬桶。

原油庫存的報告不是油價下跌的唯一因素，全球整體需求也成為一個更大的問題，包括貿易戰、新興市場經濟體、及國安動蕩 (戰爭) 等。

由於擔心熱帶風暴戈登 Gordon 將從熱帶風暴轉變成颶風，並且可能在美國墨西哥灣沿岸煉油中心登陸，引發了週二油價飆升。然而，戈登從未成為颶風，並於週二晚在阿拉巴馬州與密西西比州邊境附近登陸，而非原油產業中心的路易斯安那州與密西西比州邊境地帶，風暴最終大幅減弱並偏離了石油產區。

由於風暴，9% 的海上石油生產連續 2 天關閉。但這種產能上的減少通常是暫時的，一旦工人重返工作崗位，大多數公司可以迅速彌補大部分或全部的生產損失。Drillinginfo 的 Bernadette Johnson 認為，週四的油價下跌是把戈登帶來的上漲影響做矯正。

原油市場正在展望下週國際能源署 IEA 和石油輸出國組織 OPEC 的月度報告。

美國伊朗經濟制裁

因美國制裁，以遏制伊朗的核計劃，伊朗原油出口禁令於 11 月正式開始。但有跡象顯示，出貨量已經減少。預計 9 月份原油出貨量將從 6 月份的約 230 萬桶下降至每日 150 萬桶左右。

最新數據顯示，伊朗 8 月原油出口量應落在每日 166 萬桶。市場預估，伊朗可試圖使用更有「創意」的方法「走私」原油出口，如取消船隻定位、依靠陸上黑市運輸、或大幅降低售價。然而，外界預計類似手法頂多能庇護約每日 20 萬桶原油，量不夠大。

俄羅斯跨中國油管即將完工

俄羅斯 Gazprom 的通往中國天然氣管路目前已完工 93%，目前管路長達 2010 公里，完工後將會更長。預計 2019 年年底有望開始向中國運輸天然氣。

Gazprom 與中國 CNPC 簽署了 30 年，每年 1.3 兆立方英呎 (cu ft) 的天然氣供應合約。