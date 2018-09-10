ETN商品 最快2019年Q2掛牌上櫃

證交所今 (10) 日公告，有關指數投資證券 (Exchange Traded Note, ETN) 上市、交易等相關規定，並同步建置資訊系統，期待新商品能滿足市場多元投資及交易需求。櫃買中心表示，相關商品最快 2019 年第 2 季將掛牌上櫃。

證交所表示，ETN 是由券商發行，無優先授償順位、無擔保的有價證券，且不支付利息、不保障本金，無第三方保證，而 ETN 具到期日，將用來追蹤標的指數報酬，由券商到期時支付投資人追蹤標的的報酬。

證交所指出，由於 ETN 發行人本身並不投資或持有任何資產，相對而言追蹤標的較為廣泛，投資報酬仰賴券商到期履約的承諾，近年來在韓國市場發展最為多元。證交所認為， ETN 掛牌上市，將有助於投資人利用新型工具進行投資，未來商品發展可期。

櫃買中心則指出，配合 ETN 商品資訊系統開發時程，預計 2019 年第 2 季就可以有上櫃相關商品推出，而 ETN 重點在於開放券商募集發行指數投資證券，可上櫃掛牌，投資人也可以在櫃買市場買賣，投資人只要透過標的指數表現，就可以了解報酬。

不過，櫃買中心表示，ETN 是使用債券方式發行，具有到期日，投資人可以選擇持有至到期，由發行人支付投資本金及標的指數報酬，相較於投資 ETF 而言，將額外承擔發行人的信用風險。