591、8591營收雙創新高 推升數字8月營收年增16%

大數據、APP 助攻，591、8591 業績雙創新高，推升數字 (5287)8 月營收 1.41 億元，創下歷史新高，較上月及去年同期成長 8.08%、16.26%，累計前 8 月合併營收為 9.82 億元，扣除原創因素年增率達 8.49%。數字表示，逾六成的網站流量來自於移動端，APP 流量持續雙位數成長，且旗下 591 房屋交易，在內容吸引流量及大數據精準媒合買賣雙方，加上香港 591 品牌效益顯現，以及 8591 寶物交易旺季，帶動寶物交易成長，激勵兩大旗艦平台 8 月營收雙創歷史新高，更推升公司 8 月合併營收達 1.41 億元攀峰。



展望第四季，數字指出，591 房屋交易已與內政部合作，設置「社會住宅專區」，提供租屋需求的民眾更多元的租屋選擇。名品會則調整營運策略，以分銷平台方式，創造規模經濟，加上提供內容服務，加深使用者黏著度，且「小雞上工」及「結婚吧」APP，上線迄今已成為全台最大打工及婚禮服務 APP，線上使用量持續成長，期以流量為基礎，進而成為營運成長新引擎。