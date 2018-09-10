台股五度失守年線 短線避開電子股 10606點不宜跌破

台股今 (10) 日受到美中貿易戰「升級」影響，第五度失守年線；分析師認為，雖然之前四次重新站回年線，但是外在環境狀況不佳，指數反彈力道不足，短線操作宜避開電子股，前波低點 10606 也不能失守；不過觀察景氣變化，雖然成長趨緩，但是沒有反轉向下訊號，台股中長期尚未出現利空因素。

台股今日受到蘋概股鴻海、大立光等重挫影響，加權指數終場大跌 121.19 點，收在 10725.8 點，跌幅 1.12%，櫃買指數更是重挫 3.56%，來到 132.37 點，創近一年多的新低。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，前四次台股失守年線後，皆重新站回，不過每次漲幅都持續收斂，顯示反彈力道趨緩，雖然年線仍上揚，但是前波低點 10606 已不宜失守，否則對台股恐形成相當大的反壓。

簡伯儀建議，目前台股失守年線，加上融資率大減，融資斷頭賣壓沈重，建議短線應該先避開電子股，可朝往防禦型個股，如穩健的金融股，或是外資、投資加碼標的為宜。

資深證券分析師林成蔭認為，前幾次台股跌破年線，同樣盤整後修正重新站回，如果加計除權息蒸發的指數，其實台股指數已創新高，近來跌勢只是拉回整理。

林成蔭指出，台股短線上的資金移動，造成台股在技術面上跌破年線，不過觀察台灣、中國大陸等地，雖然 PMI 指數較前一月表現往下，只能代表成長趨緩，沒有景氣反轉訊號。

林成蔭提到，美中貿易戰其實是漫長的過程，但是市場視為短期衝擊，其實每個階段美國都必須進行公聽會等相對應的程序，短期之內貿易戰不會結束，投資人的恐慌也是在所難免，外界擔心的貿易戰波及終端產品，並未實際發生，中長期可能要觀察美國 11 月期中選舉，以及整體景氣訊號變化，短期而言台股雖然利空，但是中長期仍然看多。