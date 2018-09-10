【豐銀投顧】鴻海到底怎麼了？

◆盤勢分析

鴻海今天跌破了這 2 年半的低點了，連帶的使得大盤今天也重挫。台積電獨木難撐大局，鴻海是台灣投資人最愛的一檔股票。也是第二大權值股。股價加速破底的過程讓大家傻眼！為什麼？為什麼鴻海會這樣？其實，這不過就是另一次的證明「時勢造英雄」的因素大過於「英雄造時勢」。鴻海怎麼掘起的？除了郭董的雄才大略之外，更重要的是台灣早年在幫忙美國做電腦代工時，鴻海搭上了全球 pc 產業的大掘起，再加上早年提到到中國大陸佈局，挾著大陸便宜的人工，建立起鴻海代工大軍。只可惜從 2010 年開始，中國人工開始起漲、環保意識抬頭，鴻海的毛利連番的受到侵蝕，還得面對中國其他廠商的競爭及蘋果的砍價，其中的辛苦可想而知。

郭董盡力了，努力的調整策略，廣泛的在世界各地甚至美國設廠，效果可能還沒那麼快顯現。只是現在的局勢就是由川普所發動全球大趨勢的逆轉。中國股匯雙殺對照美國的股匯雙漲，留在中國的台商，不就是最主要的受害者？這也就是今天台股大恐慌下殺的原因之一。過去筆者曾經提過:「鴻海最好的日子已經過去了」！並不是郭董的問題，而是中國最高速發展的日子已經過去，再加上代工產業的毛利不斷下降所致。況且鴻海並非只有代工這個產業，其他相關的電子產業仍具有一定的競爭力，因此與期寄望鴻海止跌回升漲到 200 元以上，還不如尋找其他鴻海集團中有潛力的個股，說不定機會比較多。

今天外資其實是買超，雖然期貨減少了 1 萬 1 千餘口，但是筆者說過，那些都是「順向」操作所致，極短線上台股有機會反彈，但反彈之後還是要先觀望一下，不要急著進場逆勢要做波段多單，也不要在已經大跌之後才去追空單，個股的部份也是，不要急著在這邊殺低，一切靜待量能落底之後反彈再決定即可。

豐銀投顧 李世新 分析師