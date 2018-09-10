【永豐期貨】台指選擇權盤後－貿易戰火燒蘋果 台股連四黑失守年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 111 點至 10734 點。價差方面，台指期轉為正價差 8.2 點，電子期轉為正價差 0.71 點，金融期正價差縮至 1.4 點。現貨部分，三大法人買超 23.99 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 12203 口至 2880 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 12492 口至 33834 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 10188 口至 11151 口。

台股周一慘遭兩大利空衝擊，川普週日放話要求蘋果回美設廠，否則將課以重稅，蘋果官方及多位業界代表都回應，此關稅政策將對美國市場帶來嚴重的負面衝擊。受此消息衝擊，兩岸三地蘋概股全面重挫，台股中組裝代工雙雄鴻海與和碩跌幅均超過 3%，雙雙創波段新低，蘋概股全面拉回也使電子指數領跌台股。盤面另一大重災區則落在漲價族群，矽晶圓前景慘遭集邦科技看衰，環球晶與中美晶雙雙逼近跌停，而穩懋與世界先進也重挫超過 8%，櫃買指數跌幅超過 3% 重創市場多頭信心，且被動元件中國巨與華新科也雙雙出現破底走勢，更導致台股盤中跌點不斷擴大。終場加權指數下跌 121.19 點或 1.117%，收在 10725.8 點，成交量能 1466.48 億，較前一日縮減 66.1 億。技術面觀察，日 K 連四黑失守年線支撐，短天期與半年線都彎頭向下，若未來無法盡速站回年線支撐，則盤勢將更不利多頭反攻。

選擇權分析

選擇權買賣權 OI 最大量區由 11200~10800 點下移至 11000~10400 點，上檔壓力與下檔支撐同步下移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1，已連三日下降。買權平均隱含波動率由 12.34% 升至 14.38%，賣權平均隱含波動率由 17.09% 升至 18.31%。選擇權部位整體來看呈現偏空預期。

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