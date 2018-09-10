【大行報告】中海晟融：CPI不會出現持續上漲格局

中國國家統計局周一公布，8月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.3%，高於路透調查預估中值的2.2%，為半年來最高點。其中，食品價格同比上漲1.7%，非食品價格上漲2.5%。

數據並顯示，8月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲4.1%，高於路透調查預估中值4%；PPI環比則上漲0.4%。

8月CPI環比上漲0.7%，路透調查預估中值為升0.5%；其中，食品價格環比上漲2.4%，非食品價格上漲0.2%。

中海晟融經濟學家張一表示，在需求疲弱的情況下，8月PPI同比增速超出市場預期，主要是由於當前供給結構已經發生變化，一方面供給側結構性改革和環保等因素導致產能利用率居高不下，另一方面，隨著存量調整的推進，產能集中度在不斷提高。供給曲線較以往變得更加陡峭，在此情況下，PPI保持高位就不足為奇。預計隨著冬季限產的到來，PPI仍有可能繼續保持高位，這對於企業尤其是頭部企業的盈利能力是一個較強的支撐。

CPI方面，食品類價格增長幅度較上月提高1.2個百分點，是推高CPI上漲的主要因素，這很大程度上是緣於豬肉和蔬菜價格上漲的沖擊。預計未來幾個月，供給端的沖擊可能使CPI繼續保持高位。但是考慮到去杠桿環境下，地方投資沖動的減弱以及貨幣增長的放緩，CPI同比增長在春節之後有可能放緩。換而言之，CPI不會出現持續上漲格局。



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