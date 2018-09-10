三星電子品牌價值飆升近60% 位居第一

消息人士於週一 (10 日) 表示，韓國科技巨頭三星電子 (005930-KR) 今年的品牌價值年增率飆升近 60%，接近 90 兆韓元 (合 801 億美元)，創下歷史新高，遠遠超過其他品牌公司，並在品牌價值排名中高居第一。

據報導指稱，三星電子作為全球最大的智慧手機和記憶體晶片製造商，在世界知名英國品牌價值諮詢公司 Brand Finance 的 50 家韓國公司排名中，以 88.8 兆韓元品牌價值高居榜首。這個數字比去年成長了 57%，創下歷史新高。

此外，三星電子也獲得了 AAA + 的品牌評級，比前一年提高了一個位階，是唯一一家評級靠前的公司。

三星電子的品牌價值遠遠高於剩下的前十大公司的總價值，總計為 59.8 萬億韓元。

目前在市場上領先的汽車製造商現代汽車 (005380-KR) 則位居第二，品牌價值為 11.3 兆韓元，排名第三的則是家電巨頭 LG 電子 (066570-KR)，品牌價值位在 8 萬億韓元，手機營運商 SK Telecom(017670-KR) 價值 7.7 兆韓元，網路電信領導者 KT(KT-US) 則是 6 兆韓元。

LG 電子在今年超越 SK Telecom 和 KT，從去年的第五名躍升至第三名。

由於記憶體晶片業務的蓬勃發展，記憶體晶片巨頭 SK 海力士 (000660-KR) 從去年的第 16 名躍升至第 6 名，其品牌價值年增率上漲 84% 至 5.9 兆韓元。

此外，三星電子的母公司三星集團的品牌價值在今年達到了 105 兆韓元，僅次於亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US)，位居全球第三。