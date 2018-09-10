歐股盤中─美對陸2000億美元關稅箭在弦上 汽車類股跌0.3%、蘋概股承壓

今 (10) 日歐股早盤，主要指數走揚，但受美中貿易緊張情勢影響，汽車類股下跌 0.3%，蘋概股亦承壓。

台北時間週一下午 5 點 40 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.30%，暫報 374.89；英國 FTSE 指數上漲 0.21%，暫報 7289.86；德國 DAX 指數揚升 0.10%，暫報 11972.04；法國 CAC 40 指數漲 0.21%，暫報 5263.30。

泛歐 STOXX 600 指數上漲暫報 374.89。(圖：investing)

政經消息方面，市場持續聚焦於貿易戰和歐洲政經局勢的擔憂。Spreadex 分析師 Connor Campbell 表示，美國總統川普對中國 8 月對美貿易順差創歷史新高感到憤怒，美中貿易戰將升級。

川普對中國 2000 億美元關稅箭在弦上，關稅高達 25%，還有可能進一步加碼額外 2670 億美元關稅。川普還喊話，蘋果應將其生產線轉移美國，避免遭受關稅波及。

歐股汽車類股領跌 0.3%，飛雅特早盤下跌 1.3%，德國晶片商戴樂格和 AMS 等蘋概股股價面臨壓力。

企業消息方面，Apollo Global 與貝恩資本有意收購英國包裝集團 RPC。受此利多消息激勵，RPC 週一 (10 日) 股價盤中暴漲 21.37%。

受到義大利國債價格上漲的激勵，歐股銀行股領漲，義大利銀行股價大漲，Banco BPM 盤中上漲 5.27%，Mediobanca 盤中更暴漲 6.91%。

經濟數據方面，今日 (10 日) 英國國內生產毛額 (GDP) 月增 0.3%，優於預期。