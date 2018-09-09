科技稅！歐洲要對美國科技巨頭下重手

為期兩天的歐盟財長會在 8 日結束，會議在對大型跨國網路企業徵稅問題上的磋商取得進展，目標是今年年底前達成一致。

今年 3 月，歐盟委員會公布一項提案，擬對全球年收入超過 7.5 億歐元、歐盟境內年收入超過 5000 萬歐元的大型網路企業徵收 3% 的臨時稅。這項提案預計將影響包括谷歌、Facebook 和亞馬遜等在內的全球 150 家最大科技公司。

根據新的立法提案，任何一個歐盟成員國均可對發生在其境內的網路業務所產生的利潤徵稅。而在現行規定下，網路公司只需在其總部所在地一次性交稅。方案稱，如果歐盟各成員國統一開徵科技稅，每年財政收入總計可增加 50 億歐元。

在歐盟財長會上，歐盟各國政府一致認為，應該改變稅收規則，以增加對目前稅負偏低的數字服務的徵稅，但對於如何實現這一目標仍存在分歧。

歐洲大國：應稅利潤被大量轉移 應儘快推進科技稅

目前，包括奧地利、法國、西班牙、義大利、德國等在內的國家打算推進 3% 的稅收計劃。這些歐洲大國認為，由於網路科技巨頭將應稅利潤轉移到低稅國家，已造成數百萬歐元的稅收損失，希望儘快出台解決方案。

目前擔任歐盟輪值主席國的奧地利財長 Hartwig Loeger 在會議後表示，各國政府已經同意「在未來幾周和幾個月內在技術層面上集中精力」在這一提案上，預計將在未來數周或數月就科技稅達成共識，尋求 2018 年完成科技稅計劃的談判。

法國財長 Le Maire 則表示，歐洲大量國家已經轉變在科技稅計劃上的立場，諸國有望就此問題達成妥協，歡迎盧森堡和荷蘭轉變立場。

Le Maire 還表示，歐洲不是在用科技稅來攻擊谷歌、亞馬遜和 Facebook。網路巨頭並沒有像我們自己的中小企業那樣支付同等水平的稅收。我們再也不能接受讓我們的中小企業比谷歌、亞馬遜或 Facebook 多支付 40 點的稅收。

德國方面也認為科技稅的舉措是必要的，歐盟需要更多的投資驅動力。德國財長 Scholz 表示，預計將在科技稅問題上迅速取得進展，已經在歐洲經濟及財政事務理事會（ECOFIN）廣泛討論科技稅問題。

西班牙經濟部長 Nadia Calvino 則表示，西班牙將在未來數周之內就如何定義國別科技稅做決定。

低稅小國：應與全球科技稅改結合 仍持保留意見

不過，意見分歧仍然存在。有包括愛爾蘭、瑞典、芬蘭、丹麥和馬耳他在內的國家在周六會談中表達了強烈的保留意見。

這些國家普遍是低稅小國，由於其境內駐有大型美國跨國公司，他們希望歐盟的改革能夠與全球科技稅制改革結合起來，而後者已經討論多年，至今毫無成效。

愛爾蘭財長 Paschal Donohoe 表示，對單邊的歐盟科技稅非常擔憂，認為這些措施將在全球範圍內發出「錯誤的信號」。

瑞典財政部國務秘書 Karolina Ekholm 則表示，這些措施「毫無根據」。

來自這些國家的財長們在會議期間還警告稱，這些計劃可能使歐盟與國際慣例不同步，因而破壞跨大西洋關係（即美歐關係），也使得全球科技稅改更難達成共識。

『新聞來源／華爾街見聞』