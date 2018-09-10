日本第二季GDP終值0.7% 較初值上修 經濟重回增長

在經歷了今年第一季短暫的經濟衰退後，日本第二季 GDP 終值顯示其經濟再度回升。資本支出上升、國內需求的增長，成為日本經濟重拾漲勢的重要推動因素之一。

日本第二季實際 GDP 季環比終值 0.7%，與預期水平持平，較初值的 0.5% 有所提升。日本第一季實際 GDP 季環比終值為 - 0.2%，第二季數據表明，日本經濟重回增長。

日本第二季實際 GDP 年化季環比終值 3%，高於預期值 2.6%，也較初值 1.9% 有較大幅度調升。該數值遠高於上月預估的 1.9%，也高於路透分析師預估的 2.6%。

日本政府表示，第二季日本經濟環比年率為成長 3.0%，主要是因資本支出上升。

其他數據方面，日本第二季名目 GDP 季環比終值 0.7%，高於預期值 0.6% 和初值 0.4%；日本第二季實際 GDP 平減指數年增率終值 0.1%，預期 0.1%，初值 0.1%。

GDP 平減指數是名目 GDP 與實際 GDP 之比，也是通貨膨脹的衡量指標之一。

圖片來源：日本內閤府

分項目看，日本第二季的國內需求增長達到 0.9%，高於 GDP 增速 0.7%；其中，個人需求增速更是高達 1.1%，為第二季經濟重回增長的關鍵。而個人消費支出和家庭消費支出的增速均為 0.7%，與 GDP 終值一致。

數據出爐後，日本日經 225 指數低開 0.2%，報 22253.65 點，日本東證指數低開 0.2%，報 1680.36 點。

美元 / 日元匯率短線小幅拉升。