三星Galaxy S10 Plus可望推出5G版本

據韓媒報導,三星 (005930-KR) 可望於明年 (2019 年) 推出三星 Galaxy S10 Plus 的 5G 版本。該款手機可能成為三星早期的 5G 產品中的第一個,或是韓國首款 5G 手機。

據報導,5G Galaxy S10 Plus 需要四到五個天線,並且成本高於 4G 版本,因此三星預計只會在高階的 Galaxy S10 Plus 上推出 5G 版本。由於 5G 服務於明年起步,5G 版本的 Galaxy S10 Plus 的出貨量也將大幅少於其他智慧手機。

5G 服務將會提升網絡速度、覆蓋範圍和無線網絡的反饋速度。運營商 AT&T 和 Verizon 目前都已經推出了初期的 5G 應用,許多的運營商也都已經開始進行測試以達到 2019 年的發布計劃。

對此,三星沒有表示評論。

有報告顯示,三星已與該地區的運營商達成協議,推出獨家 5G 手機。 5G 手機晶片則預計將由三星本身和韓國公司 Gigalane 提供。也有說法表示,該款手機可能只會在韓國上市。先前,三星就提供了搭載新興 LTE Advanced 網絡的 Galaxy S 旗艦版本,但僅限於韓國推出。

對於即將於明年推出的 Galaxy S10 系列,先前便傳出 S10 Plus 將會是 6.2 吋,並且總共搭載 5 個鏡頭。有 3 個後置鏡頭以及前置自拍用的雙鏡頭,另 2 款 S10 機種都是 5.8 吋,並分別搭載單鏡頭後置相機以及雙鏡頭後置相機。

電信商 Sprint 在 8 月份的時候也宣布將於明年上半年,與 LG 合作在美國推出第一款 5G 智慧手機,提供最新一代、速度更快的手機網路服務。