先進光8月營收創新高達2.3億元 估Q3營收有機會挑戰年增50%

光學鏡頭廠先進光 (3362) 公佈 8 月營收大增至 2.3 億元，續創歷史新高，月增 24%，年增 47.2%。先進光總經理高維亞指出，各產品出貨攀升，尤其 NB 新增客戶拉貨動能強勁，加上 11 月汽車新產品推出，整體下半年業績看好。法人估，先進光營收可望逐月成長，第三季營收季增挑戰 50%，全年每股盈餘可望上看 2.3-2.5 元。光學鏡頭應用愈來愈廣，先進光目前已是 Google Nest 智慧家庭、亞馬遜智慧音箱及無人商店鏡頭供應商，而在 NB Cam 新增客戶後，業績逐步展現，繼 7 月營收創高達 1.86 億元後，8 月再寫新猷達 2.3 億元，月增 24%，預期 9 月營收還可望向上推升。



高維亞指出，公司去年開始打入 VOLVO 供應鏈 (大陸成都廠)，初期供應環景鏡頭，今年將陸續擴及盲點防撞、車道偏移等其他系列產品，尤其 11 月隨著 VOLVO 推出新車系，在新產品備貨下，這部分業績可望明顯成長。



先進光積極加強在車用產品布局，將把耀崴科技納入旗下，強化供貨給 Volvo 的供應鏈，目前車用業績比重已突破 10%，預估年底將會再進一步推升。



至於擴產計畫部分，高維亞指出，中科廠預計投資 10 億元資金建廠，最快本月可望通過環評，順利的話，年底前可望動工，2019 年底完工投產，該土地面積 2000 多坪，可使用約 7000-8000 坪；越南廠則視客戶需求增加設備產能。



先進光辦理 1500 萬股現增已於日前完成募資，每股價格為 62.5 元。



法人指出，先進光第三季為產業旺季，預估 9 月營收還會比 8 月成長續創高，整體第三季營收有機會挑戰季增 50%，全年營收也可望成長 20%，每股盈餘不僅站穩 2 元，甚至有機會向上看 2.3-2.5 元，大幅優於去年 1.47 元實績。

