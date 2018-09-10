聖暉中國客戶營收比重突破五成 訂單展望無虞

聖暉工程科技 (5536)8 月合併營收達 13 億元，受惠兩岸無塵室機電整合工程及服務的需求強勁，挹注 8 月營收繳出連續六個月單月營收站穩 10 億元以上，且年增率達到 29.09%；累計 2018 年 1 至 8 月合併營收達 103 億元，較去年同期成長 38.05%，累計前 8 月營收改寫歷年同期新高記錄。聖暉深耕布局兩岸半導體、面板、被動元件等高科技產業市場之無塵室機電整合工程及化學品供應與分裝系統設備等皆有所斬獲，受惠主要客戶建廠及擴產的施作工程進度穩定挹注下，帶動公司整體營收表現自去年第三季起逐季走升，也是今年以來單月營收表現除了 2 月農曆假期工作天數較少以外，皆突破 10 億元大關優異成績的重要關鍵。



就目前聖暉集團已簽約但尚未完工的在建工程案量保持高能見度的水準來看，明顯看見來自中國地區客戶的營收比重攀升達五成以上，隨著主要客戶對於無塵室工程、高科技製程設備整合等需求持續增溫不變下，將有助於公司訂單展望無虞，並對整體營運帶來正面的挹注。



近期國際半導體產業協會 (SEMI) 於台灣 SEMICON Taiwan 國際半導體展上看好 2018 年全球半導體總產值有望成長 12.4%，突破美金 4,630 億元，凸顯半導體產業受惠科技應用朝向物聯網、大數據、智慧化等趨勢發展明確下，龐大的市場需求帶動相關半導體供應商包括記憶體、晶圓代工、封測廠等加速擴大產能來滿足，也創造相關產業供應鏈廠商良好的接單環境。



聖暉看好全球半導體相關產業市場規模持續擴大，有利旗下無塵室機電整合工程及化學品供應與分裝系統設備等拓展業務接單範圍，目前除了與主要客戶一線知名矽晶圓、封測等大廠保持長期緊密的合作關係外，集團也運用布局於亞洲地區多服務據點特性，拓展生意範疇。



展望 2018 年下半年，聖暉維持審慎樂觀看法。隨著下半年步入設備出貨及施作工程服務之產業旺季，聖暉將有機會在主要客戶的需求拉升下，挹注整體營運保持良好的成長動能。