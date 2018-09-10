【富蘭克林】科技產業基本面良好，逢回掌握佈局機會

美中貿易摩擦干擾全球股市震盪，然而，美股在經濟穩健及企業獲利成長強勁帶動下，領漲全球股市，今年以來截至八月底止，史坦普 500 指數上漲近一成，改寫歷史新高，產業中又以科技類股漲勢最為突出 (彭博資訊，原幣計價，含股利及價格變動)。

富蘭克林證券投顧表示，貿易緊張局勢為目前市場最大的不確定因素，然而，我們認為貿易緊張局勢應該以美國政治的視角來看待，貿易爭端或關稅威脅更可能是一種針對特定選民來獲得政治分數的手段，我們認為全面貿易戰的風險不高。觀察美國經濟兩大支柱，即消費者及企業獲利依然穩固，目前尚未看到經濟週期正在轉向或者衰退即將來臨的跡象，美國經濟成長強健可望支持美股延續多頭格局，產業中看好科技股有望持續扮演多頭領頭羊。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，市場不時出現科技股評價過高的雜音，但是，鑑於科技產業擁有較高的成長性、較高的利潤率及較佳的資產負債表，我們認為科技股理應享有溢價。此外，稅改政策帶動今年以來科技產業宣布的股票回購金額已逼近三千億美元，居所有產業之冠 (1)，亦有助於提供買盤支撐，看好科技類股投資前景。

富蘭克林坦伯頓科技基金現階段佈局側重網路及軟體服務等較具成長性的新科技領域，題材方面，看好雲端運算、電子商務及數位支付等結構趨勢，根據研調機構 Gartner 預估，2021 年全球公用雲市場規模將突破三千億美元，與 2017 年的 1,535 億美元相較，仍具龐大的成長潛力 (2)，其中亞馬遜及微軟均為此領域的佼佼者，且雲端業務的毛利率可望持續擴張，在電子商務方面，美國電子商務滲透率僅 12%，仍有上揚空間，預估未來數年美國電子商務銷售將以年率約 15% 的速度成長 (3)，電商及電子支付概念股將受惠。

根據歷史經驗顯示，第四季向來是科技產業的傳統旺季，可望成為股市焦點，建議投資人不妨趁近期科技股休息整理之際，分批佈局科技產業型基金或加碼科技股的美國股票型基金，參與美股及科技股第四季旺季行情。

資料來源:

(1) 摩根大通 (2018/8/17)。

(2)Gartner，2018 年 4 月。

(3) 高盛證券 (2018/9/5)，美國電子商務銷售 2017~2020 年年複合成長率預估值。基金配置取自富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2018 年 7 月底。

新興市場基金警語：

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