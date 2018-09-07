【富蘭克林華美】A股修正已深 外資低檔加碼迎旺季

陸股通連續 6 個月淨流入 今年以來增持規模超越 2017 全年

A 股三大指數自 1 月高點下跌逾 2 成，估值修正吸引國際資金透過陸股通配置 A 股，至 8 月底已連續 6 個月呈淨流入 (見圖)，今年以來流入金額並超越 2017 年全年。富蘭克林華美投信表示，A 股估值吸引力與國際化進程推動外資持續增持 A 股，近期量縮顯示賣壓減輕，加上政策潛在支撐力道，A 股築底態勢日漸明確，建議適時透過中國 A 股基金逢低分批進場，以掌握未來反彈行情。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人陳蓓娟表示，相對於內資的觀望態度，現階段外資著眼於優質龍頭企業估值修正後，所突顯的中長期投資價值，加上中國證監會積極提升 A 股在國際指數的比重，除被動式基金有配置需求外，主動型基金也持續買入。因此即使 2 月以來 A 股表現相對疲弱，在低估值與價值投資考量下，外資仍連續 6 個月透過陸股通增持，加碼優質藍籌。

陳蓓娟指出，外資偏好選擇具有中長線投資價值的大市值個股，如大金融板塊估值修復，業績穩定且資產品質改善，就是外資逢低買進重點，或是消費零售業績明確度高，同樣易獲外資承接買盤。未來全球資金體系投資風格對 A 股的影響力將加大，市場量能會朝成交量前端個股集中，更突顯在市場估值尚未修復、量縮築底之際，適時布局優質個股的重要性。

陳蓓娟認為，現階段壓抑 A 股表現的原因，主要是投資人對中國經濟增長前景與政策力度缺乏信心所致，不過中國消費年增率仍維持 8.5% 以上，內需動能足以支撐全年經濟成長增速；同時通膨率維持且外匯儲蓄金額穩定，擁有財政、貨幣政策應對空間，接連推出的補短板、穩槓桿與定向降準等政策皆適時提供支撐力道，市場信心恢復指日可待。

富蘭克林華美投信指出，A 股今年以來修正幅度已大致反映國內外利空因素，外資低檔加碼態勢明確，中國財政政策更將在下半年於穩定經濟方面發揮更大作用，政策利多若反應至經濟數據，將提振市場信心，加上重點城市 8 月房市成交量回升，均增加金九銀十行情驅動力，更可望一路延伸至雙十一與年底消費旺季，現階段正是分批進場較佳時點。

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