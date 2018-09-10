雷曼兄弟倒閉已十年 歐洲經濟仍未擺脫拐杖

自雷曼兄弟倒閉和全球金融危機爆發已經10年，但許多發達經濟體仍未完全恢覆，這一點在周四的歐洲央行會議上將會非常明顯。

雖然歐洲央行(ECB)已經實施了10年的經濟刺激政策，但一些歐元區主要經濟體仍未恢覆到危機前的規模。央行現在以最小的幅度一點一點地撤回扶持政策，ECB總裁德拉吉或再次承諾，未來很長一段時間將提供足夠的經濟扶持政策，以保持持續復蘇。

表面看來，經濟看起來很健康。

經濟增長進入了第六個年頭，就業率處於紀錄高位，薪資終於開始增長，通脹料將在這個十年末時達到央行的目標水平。

這將足夠強勁，使得德拉吉可以強化之前對於10月起將購債規模減半，年底時結束購債的“預期”。

但是投資人甚至不大可能註意到央行語言措辭的微妙變化，因為他們早已經完全消化了結束刺激政策的預期。

相反，在主要國家之間貿易戰升級背景之下，他們會把焦點放在疲弱的基礎通脹、政治動蕩以及經濟疲軟跡象上。所有這些都可能破壞經濟增長，讓ECB退出超低利率時代的決定更為覆雜。

“有關意大利遵守財政紀律的不確定性急劇上升，退歐談判尚無結果但時間已經所剩不多，與美國的貿易緊張關系升溫，新興市場波動上升，”瑞銀分析師在報告中寫道。

“因此，ECB將會在記者會上表現出溫和立場。”

實際上，今年經濟增長未達到ECB自己的預測，央行設定利率時參考的一個重要指標--基礎通脹意外走軟。

這暗示，ECB在本次會議的記者會上將公布的部分最新經濟預測面臨被溫和下調的風險。

但是，德拉吉可能辯稱，歐元區經濟仍足夠強勁，可以繼續創造就業，即便較幾個月前的預測有所放緩。

德拉吉可能說，這最終將促使通脹壓力上升，ECB要做的只有保持耐心、不要太快削減刺激政策。

考慮到這一點，德拉吉可能重申處於紀錄低位的利率至少會保持到明年夏季，這個措辭含糊的承諾將給予央行靈活性，以及異常長的定速巡航時期。

**英國央行料按兵不動**

英國央行也將在同一天召開會議，幾乎肯定會維持政策不變，或許按兵不動直到英國最終退出歐盟。分析師們稱，如果英國政府未能談妥退歐協議，可能給英國經濟造成重大破壞。

“硬退歐開始可能讓英國損失1.5%的GDP，”德國商業銀行分析師Peter Dixon表示。“我們的分析顯示，八年之後，實質GDP將較不退出歐盟的基線水平低4.5%。”

由於上月已經升息，本次會議英國央行可能一致決定維持政策不變，但有關無序退歐風險的評論將受到密切關註。

此外，英國央行總裁卡尼表示，他準備討論在原計劃的離任日期2019年6月30日之後繼續留任的可能性，這可能讓市場感到寬慰。

“根據我們的假設，退歐協議只會在最後一刻達成，我們猜測貨幣政策委員會直到2019年5月才會再次行動，即英國退出歐盟後，”凱投宏觀(Capital Economics)表示。

“但是，如果英國在沒有達成協議的情況下退歐，很有可能貨幣政策委員會將降息，因預期經濟放緩，就像2016年8月退歐公投後所做的那樣。”

路透法蘭克福9月7日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)