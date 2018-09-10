【大行報告】交通銀行預計全年貿易順差顯著收窄

海關數據顯示，8月貿易順差為279.10億美元，低於路透預估中值的順差317.9億美元。以人民幣計價，中國8月出口1.44萬億元，同比增長7.9%；進口1.27萬億元，增長18.8%；貿易順差為1,797.5億元，收窄34.2%。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智在報告中指，全球需求保持平穩，對中國出口有積極作用。對美國出口增速加快至13.2%，對美順差升至310.55億美元，創單月最高紀錄，超出全部順差額。中美貿易摩擦有進一步升級的風險，導致當前企業加快出口，存在明顯的應激式增長特征。人民幣對美元明顯貶值，客觀上對出口起到一定促進作用。

由於新興經濟體發生局部動蕩，部分國家出現貨幣危機，對新興經濟體出口增長放緩，特別是對巴西、俄羅斯出口負增長，是8月出口增速放緩的主因。從出口產品來看，勞動密集型產品出口放緩，高技術和機電產品出口增長較快，出口結構得到改善。

8月進口保持快速增長，主要工業初級產品無論是進口金額還是進口數量增長都較快，表明內需狀況較好。財政金融政策適度偏松調整，對刺激需求和提振市場信心起到積極作用，促進了企業加大進口。降低進口產品關稅特別是進口消費品關稅，大幅降低汽車整車和零部件進口關稅，都對進口增長起到積極作用。

中美貿易摩擦負面影響有增大風險，對中國出口的影響可能逐漸顯現，未來出口增速可能下降。宏觀政策更加積極，將促進內需改善，帶動進口增長。今年出台大量鼓勵進口的政策，將持續對進口起到促進作用。預計未來進口保持兩位數增長，高於出口增速，全年貿易順差顯著收窄。

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