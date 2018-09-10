產業體質不佳 逾半數美國零售業者Q3盈利預期遭下修

儘管美國經濟強勁帶動消費者支出，推升零售業銷售，華爾街機構仍下修半數以上的美國零售業者盈利預期，同一時間，投行大幅上調電商巨擘亞馬遜的每股純益預期。

《金融時報》分析數據顯示，標普零售業指數中的 89 間公司，有 52 間公司本季的獲利預期遭下調，即使消費者支出有所增加，華爾街投行仍質疑零售業的盈利能力。



在歷經數個月的關店潮、裁員與破產，幾間上市的零售商今年上半年繳出 10 幾年來最好的財務表現，試圖證明實體商店在亞馬遜的店商時代，仍可存活。

Instinet 的分析師 Simeon Siegel 指出，「零售業永遠不會陣亡，但該產業也沒有大家所想像的健康」，再經過非常強勁的上半年後，投行認為該重新審視前景。

分析師列舉了各種下修預測的因素，包含實體店面裝修成本將削弱短期利潤，以及轉型電子商務的高成本。

與 3 個月前預期相比，百貨公司 Macy's(M-US) 今年第 3 季的每股純益遭下修 24%，家居裝修集團 Lowe's(LOW-US) 本季每股純益則被下調 16%，服裝品牌 A&F(ANF-US) 每股純益被下修幅度達約 30%。

多間知名實體零售商的 Q3 每股純益遭下調

其餘盈利預測被下調的知名實體零售商包括 Best Buy、百貨公司 Nordstrom、Gap、Foot Locker 與珠寶品牌 Tiffany。儘管 Tiffany 第 2 季財報表現良好，但該公司正在進行曼哈頓旗艦店的翻新，因此預期短期利潤將受到影響。

瑞銀 (UBS) 的分析師 Jay Sole 表示，零售業者的「投資」，為盈利預期被下調的原因之一，他指出「今年零售業的利潤大於預期，消費者購買更多，公司藉此機會將額外的利潤再度投資於他們的事業體。」

此外，Sole 還強調了成本壓力，儘管消費者維持健康的支出，但公司並此獲得大量緩解，因為線上營運的成本持續攀升。

另一方面，分析師對亞馬遜 (AMZN-US) 第 3 季的每股純益預測，幾乎提升了 1 倍。分析師 Rohit Chhatwal 於《Seeking Alpha》上指出，由於物流成本提升，亞馬遜正在控制該公司線上銷售的成長，並將更多重心放於訂閱服務的銷售增長，透過這種方式，利潤將可快速進步。