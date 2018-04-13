分析師全都調降評等 美國家用品零售業者股價單日重挫20%

由於分析師認為其在繁榮的家庭用品零售產業陷入困境，紛紛調降評等，美國家用品零售企業 Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY-US) 股價 12 日大跌近 20%。該公司股價過去一年下跌 55%。

儘管收入和銷售超出預期，但該公司第 4 季的同店銷售額下降了 0.6%。預計全年每股收益在 2 美元左右。市場預期為 2.44 美元。

Global Data Retail 分析師 Neil Saunders 在最新報告中表示，一般而言，零售業以及家用品類別都表現良好。但即使第 1 季多了額外一周，該公司也無法獲利。

他寫道：「Bed Bath & Beyond 的店面太多，尤其是老舊的店面，實在是一團亂。」店內「擁擠不堪」，「缺乏靈感」，使「購物經驗很不愉快」。

其他問題包括服務，由於排隊結帳人龍長，又難以在需要的時候找到服務人員，這「有很多地方有待改進」。有些客戶因而改為網路購物，但由於免費送貨，獲利能力較差。

根據該公司的所有營運成本，從技術投資到新店概念，都將繼續對經營利潤構成壓力，Raymond James 將 Bed Bath & Beyond 的評級下調至遜於市場。

「儘管採取了一系列補救措施，但它面臨的關鍵問題是「擁有 1000 多家傳統店面的 Bed Bath & Beyond 店內低價商品銷售額下降。」分析師 Budd Bugatch 寫道，「管理階層並沒有認真改造其旗艦店，因為這些店面過於老舊和擁擠，它們越來越沒有吸引力。」

摩根大通 (J.P. Morgan) 分析師認為，Bed Bath & Beyond 的同店銷售業績「特別令人失望」。

「所有東西似乎只是『被甩在牆上』，並希望它們能黏住。」分析師寫道，他們維持低於大盤的股票評級，並將目標價從 18 美元降至 16 美元。

瑞士信貸和 KeyBanc Capital Markets 分析師也分別將其目標價分別下調至 20 美元和 16 美元。