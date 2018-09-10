誕生10年過後 iPhone仍是蘋果最重要的搖錢樹

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 本週將進行公司年度最重要的大事—新款 iPhone 發表。儘管離第一代 iPhone 超過已經 10 年，它仍然是蘋果最重要的搖錢樹。

據《CNN Money》報導，預計今年財年，iPhone 的銷售收入仍然可達 1650 億美元，占蘋果全年營收的 62%。光光是這個銷售數字，就足以擊敗標普 500 家公司中，492 家公司的去年全年營收。

事實上，這個銷售金額拿還能讓特斯拉 (TSLA-US) 以現價私有化 (450 億美元)，並買下奇異電氣 (General Electric) (GE-US) 之後 (1080 億美元)， 並且仍然有足夠的餘額來收購 Campbell Soup (CPB-US) (120 億美元)。

iPhone 的銷售數字收入也可以抵過亞馬遜 (AMZN-US) 的線上商店，這部分預計今年的銷售額是 1250 億美元。

這足以說明，投資人為何眼巴巴等著本週的新 iPhone 發表。在此之前，蘋果在 8 月份漲了 20%，是近 10 年來表現最佳的 1 個月，很大的程度，就在對於 iPhone 的高度期待。

蘋果不能只靠 iPhone

但另一方面，蘋果公司也正面對一個隱憂—iPhone 很難再獨立支撐蘋果這棵大樹了。前華爾街分析師 Gene Munster 表示，3 年前消費者平均每 2.4 年換一支新手機，如今，這個時間已經延長到 3.5 年，更換新 iPhone 的理由也愈來愈少。

對蘋果而言能感到安慰的是，即使如此，iPhone 的銷量也未出現顯著下滑。據 Above Avalon 的蘋果分析師 Neil Cybart 推估，目前約有 1.5 億至 1.75 億 iPhone 用戶，使用時間為 2-3 年，代表這群人有望成為明年的手機銷售對象。

但不可否認地，果粉對新 iPhone 發表會的熱情，已經由高峰下滑，使用二手或舊機型 iPhone 的蘋果用戶，比例也在上升。分析師預計，這個比例將由 2016 年的 21%，到 2024 年升至 36%。新 iPhone 不再是華爾街對蘋果唯一重視的項目。

服務部門重要性提升

蘋果公司完全了解這一點，並努力朝多元化發展，特別是服務部門。包括 App Store、Apple Pay、iTunes 和 Apple Music 在內，服務部門的銷售額，由上個財年的 300 億美元，預計今年將成長至 375 億美元，然後在 2019 財年將達到 450 億美元。

當然，本週的發表會依然很重要，但想要充分了解蘋果的前景，分析師建議，還是得多看看蘋果在其他方面的進展。