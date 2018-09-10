投機客最近一周減持美元凈多倉至五周最低--CFTC/路透

據路透計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據，最近一周投機客減持美元凈多倉至五周低點。

9月4日止當周，美元凈多倉規模為206.0億美元，低於之前一周的233.4億美元。投機客在連續48周持有美元凈空倉後，已連續12周持有美元凈多倉。

路透對芝加哥國際貨幣市場(International Moary Market)美元的總 體凈倉位計算結果，是根據日圓、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元這六種主要貨幣的凈倉位得出的。

涵蓋美元兌新西蘭元、墨西哥披索、巴西雷亞爾和俄羅斯盧布這幾種貨幣倉位的廣義指標顯示，9月4日止當周，美元凈多倉為221.4億美元，之前一周為凈多倉246.9億美元。

8月底時投機客持有的美元凈多倉增至逾一年半高點。

“能感覺出交易非常繁忙，”Cambridge Global Payments的全球市場策略主管Karl Schamotta稱。

“美國經濟增長領先情況及貨幣政策分歧會達到什麽程度存在很大的不確定性，”他稱。

投資者也在留心11月6日的期中選舉。屆時民主黨須在眾議院獲得23席，參議院獲得兩席才能獲得多數席位。

“你能看到市場在為政治僵局做準備，這種情況對市場影響可能不一定很差，但卻使得進一步刺激政策能否實施存疑。”

美元周五全線上漲，因數據顯示8月美國就業崗位增長大幅提高，但投資者對美中貿易沖突可能升級感到緊張，因美國總統特朗普威脅對更多中國商品征稅。

數據顯示，投機客持有的芝加哥期權交易所(Cboe)比特幣期貨凈空倉減少至1,368口，前一周凈空倉為1,472口。

本周比特幣等主要加密貨幣貶值，此前Business Insider報導稱，高盛(GS.N)放棄開設一個加密貨幣交易部門的計劃，因為加密貨幣監管框架仍不明朗。

路透紐約9月7日

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