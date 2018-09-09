列入五年立法規劃！房地產稅立法又進一步，何時是窗口期？

盡管前幾年房地產稅法均被列為立法工作計劃中的預備項目，但是一直未有相關進展消息，直到今年才有了明確進展，並且官方釋放的信號表明房地產稅立法進程在加快。

關乎每個人切身利益的房地產稅又有新進展！

9月7日上午，全國人大常委會立法工作會議在人民大會堂舉行，黨中央已經批準十三屆全國人大常委會立法規劃，對本屆五年的立法工作作出統籌安排。

此次列入五年規劃的一類項目有69件，即條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案；二類項目有47件，即需要抓緊工作、條件成熟時提請審議的法律草案；三類項目是立法條件尚不完全具備、需要繼續研究論證的立法項目。

其中，房地產稅法被列入一類項目，即條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案，由全國人大常委會預算工委和財政部負責。

為了落實好十三屆全國人大常委會立法規劃，會議要求，在保證立法質量的前提下，加快立法步伐、提高立法效率。下一步，要分解任務、層層落實，形成合力、壓實責任。

全國人大常委會法工委副主任許安標會後接受人民日報記者采訪時表示，立法規劃明確了立法項目的提請審議機關或牽頭起草單位。落實的關鍵在於法律起草和牽頭起草單位。承擔牽頭起草任務的單位要按照“任務、時間、組織、責任”四落實的要求，擬定起草工作計劃，包括工作進度安排，主要問題的解決思路和步驟，起草工作負責人、參加單位和工作班子等。要改進起草工作，著力研究立法中的重點難點問題，力爭把重大問題、重大分歧解決在起草工作階段。

許安標稱，對於列入立法規劃一類的立法項目，原則上應當完成，因情況發生新變化，確實難以按計劃提請審議的，或者需要作出調整的，有關方面要向全國人大常委會作出書面說明。

許安標還表示，全國人大常委會法工委將按照立法規劃要求認真完成各項任務，包括協助全國人大常委會做好實施立法規劃的督促、協調、指導、服務工作，完成承擔的立法起草工作任務，負責研究和完善提請全國人大及其常委會審議的法律草案工作等。

對於房地產稅法被列入五年立法規劃的一類項目，上海易居房地產研究院副院長楊紅旭接受證券時報記者采訪時表示，任期內提交審議，可能是今年一審，也可能是明年、後年。但列為第一類，並不保證會通過立法，甚至也不保證會提審。早在2015年，房地產稅同樣被列為十二屆全國人大常委會立法規劃的第一類，但任期內居然根本沒有提交一審。

“不過，這次有點不一樣。這事，急得狠！年內提前一審的概率很大！”楊紅旭說。

一位不願透露姓名的房地產行業法律專家接受證券時報記者采訪時表示，根據以往立法制定的相關情況，一般情況下，列入立法計劃不等於一定要出，不列入立法計劃肯定出不了，但房地產稅作為長效機制的重要組成部分，本次列入立法計劃說明這個事又往前推進一步。考慮到房地產稅的影響比較大，具體哪一年出，推測立法部門要綜合考慮納稅主體的承受能力、對地方政府財政收入的影響、對宏觀經濟的影響，以及境外經濟環境等因素，尋找合適的窗口期確定具體的時間。

證券時報記者梳理近年來的立法規劃發現，2015年08月公布的十二屆全國人大常委會立法規劃中，房地產稅法已經被列為一類項目，即條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案。隨後公布的全國人大常委會2015年和2016年立法工作計劃中，房地產稅法均被列為預備項目；2017年立法工作計劃中，房地產稅法被列為預備及研究論證項目；2018年立法工作計劃中，房地產稅法被列為預備審議項目。

盡管前幾年房地產稅法均被列為立法工作計劃中的預備項目，但是一直未有相關進展消息，直到今年才有了明確進展，並且官方釋放的信號表明房地產稅立法進程在加快。

3月4日，全國十三屆全國人大一次會議副秘書長、發言人張業遂在答記者問時表示，房地產稅立法由全國人大常委會預算工作委員會和財政部牽頭組織起草，目前正在加快進行起草完善法律草案、重要問題的論證、內部征求意見等方面的工作，爭取早日完成提請常委會初次審議的準備工作。

3月5日，《政府工作報告》中明確提出，健全地方稅體系，穩妥推進房地產稅立法。

3月7日，財政部副部長史耀斌表示，目前全國人大常委會預算工作委員會、財政部以及其他有關方面正在抓緊起草和完善房地產稅法律草案。房地產稅總體思路就是立法先行、充分授權、分步推進。按照這樣一個總體思路。目前，我們正在設計、完善，同時再進行論證和聽取意見。

3月11日，全國人大常委會工作報告中提出，2018年將繼續加強立法工作，落實稅收法定原則，研究制定房地產稅法。

3月25日，財政部部長劉昆表示，今年按照“立法先行、充分授權、分步推進”的原則，推進房地產稅立法和實施。

4月27日，全國人大常委會公布2018年立法工作計劃，房地產稅法被列入預備審議項目。由有關方面抓緊調研和起草工作，視情在2018年或者以後年度安排審議。

7月16日，國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，對於房價的問題，從下一步發展情況來看，一方面要進一步加強和完善宏觀調控，同時，從供給側進一步發力，包括加快推進房地產稅相關政策舉措，實現多主體供給、多渠道保障，加快推進租售同權等一系列配套政策的落實，加快長效機制建設，更好地促進房地產平穩健康發展，更好地實現“房子是用來住的而不是用來炒的”這樣一個基本定位。

值得註意的是，在今年4月29日公布的全國人大常委會2018年立法工作計劃中，房地產稅法被列為預備審議項目，由有關方面抓緊調研和起草工作，視情在2018年或者以後年度安排審議。而同樣被列為預備審議項目的個人所得稅法卻很快落地，在今年6月29日就公布了個人所得稅法修正案（草案）審議稿，並向社會公開征求意見；8月27日，十三屆全國人大常委會第五次會議再次審議個人所得稅法修正案草案，並於8月31日獲得通過。

對於與房地產稅法同樣列為今年預備審議項目的個人所得稅法很快落地，上述房地產行業法律專家認為，每種法的影響不同，房地產稅影響較大，中央會比較謹慎。

來源：證券時報 作者：張達

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