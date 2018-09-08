貿易戰憂慮拖累美股低收

美國總統特朗普指美國或向額外2670億美元中國商品加徵關稅，中美貿易戰隨時升級令美股受壓。道瓊斯工業平均指數最多跌超過170點，指數收市報25916點，跌79點，跌0.31%； 標準普爾500指數收報2871點，跌6點，跌0.22%；納斯達克指數收報7902點，跌20點，跌0.25。

市場關注貿易形勢的發展，美國對總值2000億美元中國商品徵稅的措施或快將落實，美國總統特朗普表示，亦已準備好對另外2670億美元的中國商品加徵進口關稅，貿易戰可能升級影響投資情緒。

美國擬議徵收關稅的2000億美元中國商品清單中，科技股亦受關稅消息困擾。據外媒，蘋果公司(Apple Inc.)在信中向美國貿易代表稱，關稅涵蓋大部分蘋果產品，包括Apple Watch、AirPods，以及一些Apple電線等，蘋果股價在收市前跌0.8%。晶片股英特爾低收1.7%，是表現最差道指成份股，微軟跌0.5%，亞馬遜及Facebook都跌0.3%。

全周計，道指、標指、納指分別累跌0.19%、1.03%和2.55%，納指連跌四天，並錄得3月以來大單周跌幅。

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