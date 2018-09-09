「再傳退休」Jack Ma、「深陷醜聞」劉強東 |熱門人物盤點

作者 | 劉荻青 編輯 | 安心

本周五（9 月 7 日）晚間，幾個國外媒體關於馬雲即將退休的報導開始在媒體圈炸鍋，受消息影響，阿里股價盤後下跌 2.32%。對此，阿里官方沒有承認，也沒有直接否認。不過，在 9 月 8 日晚，南華早報稱，馬雲將於 9 月 10 日（下周一）54 歲生日那天對外宣布傳承計劃，並不是媒體報導的「退任」或是「退休」。

從 9 月 2 日開始，劉強東吸引着全球媒體的目光，不過這一次並不是京東又有什麼新動作，而是他個人深陷醜聞之中。劉強東的人設和京東股價於是一損俱損。

美團點評 CEO 王興本周迎來關鍵時刻。美團點評 9 月 7 日開始全球招股，不少機構均表示看好美團未來。在香港招股發布會上，王興大談美團迄今的成績，極力向投資者安利美團股票。

9 月 3 日，王欣正式與快播揮手作別，然而快播的破產不是王欣事業的終點。在科技圈好友的支持下，王欣的深圳雲歌人工智慧技術有限公司被曝已完成融資，業務聚焦區塊鏈、人工智慧等。

本周，亞馬遜市值突破兆美元，貝索斯也隨之成為近 30 年來首位財富破千億美元的富豪，從而力壓比爾 · 蓋茨，以超 1600 億美元身家榮登福布斯財富榜榜首。

馬雲：退休風波再起

本周五晚間，關於馬雲是否退休媒體各執一詞；當天美股盤後，紐約時報再曝馬雲將在「周一」退休。阿里巴巴股價盤後下跌將近 3%。

紐約時報稱，馬雲計劃於「周一」辭去阿里巴巴董事局主席一職，以專注教育相關的慈善事業；他將繼續留任在阿里巴巴董事會，以指導管理層。隨後，該報導在下文中稱，「周一」是馬雲 54 歲生日，而馬雲是 9 月 10 日生人，即下周一。這一天也是中國的教師節。

對於馬雲的退休傳聞，阿里官方沒有承認，也沒有直接否認，他們對媒體回應稱，「不管是做社會公益還是在阿里巴巴集團，馬雲天天都在做老師，也天天夢想著再去做老師，這對他而言是再正常不過的想法。」

不過，南華早報 9 月 8 日晚間報導稱，馬雲將於下周一宣布公司的傳承計劃，這是認真準備了 10 年的計劃，讓年輕一代才俊能接班，解開企業傳承發展的問題，並不是媒體報導的「退任」或是「退休」。

劉強東：深陷醜聞

8 月 31 號，劉強東在美國明尼蘇達州亨內平縣的監獄度過了一個夜晚。因涉嫌醜聞，劉強東被美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市警方逮捕，第二天被釋放。京東官方卻表示，劉強東遭遇失實指控，未發生不當行為，隨後劉強東返回國內投入工作。9 月 4 日，明尼阿波利斯警局公布警方報告，稱劉強東一案仍在調查之中。

事情遠未結束，資訊傳到股市，京東股價遭遇重創。本周二，京東股價收跌約 6%，收創將近一年半以來新低。周二和周三兩個交易日，京東美股跌幅接近 16%，這意味著，京東市值兩天蒸發逾 70 億美元。9 月 5 日，美國三家律所 Rosen、Schall 和 Pomerantz 各自呼籲投資者參與集體訴訟。

儘管劉強東及其公關團隊盡力嘗試扭轉輿論局勢，並強調此次事件不會影響劉強東在京東的正常工作，劉強東也不會離開京東，但劉強東的人設及京東股價已經遭受暴擊。這件事情下一步走向，及其對京東和劉強東本人最終有多大影響還不好說。

王興：美團點評 IPO 到了關鍵時刻

本周，美團點評 IPO 更進一步。9 月 6 日，該公司在香港舉辦上市新聞發布會，王興率高管團隊亮相。

在演講中，王興極力向香港投資者推介美團，他稱，美團的年度交易用戶目前達 3.4 億人，平均每 4 個中國人就有一個在美團上花過錢。關於用戶黏性，王興稱，過去幾年，用戶使用美團的時間、每年購買的次數都在增加。2013 年用戶進來時當年平均一個人只買 5 次，2017 年平均購買 29 次。

美團已經成為國內最大的關於「吃」的網路平台。王興表示，中國「吃」的市場規模達 8.7 兆元，未來幾年會以平均每年 8.3% 的速度成長，超過 GDP 的平均增速。

美團點評於 9 月 7 日起公開招股，並計劃於 9 月 20 日在港交所掛牌交易。處在 IPO 關鍵期的王興內心應該是興奮又緊張的。9 月 4 日，他在飯否上表示，「希望接下來九天不要爆發戰爭或其他的黑天鵝事件。」

王欣：揮別快播，開啟新征程

王欣出獄 7 個月後，快播宣告破產了。9 月 3 日，全國企業破產重整案件資訊網資訊顯示，深圳金亞太科技有限公司對深圳市快播科技有限公司提出的破產清算申請，被深圳市中級人民法院裁定從 2018 年 8 月 23 日起生效。王欣選擇破產清算的方式償還債務，並在個人微博中以一首倉央嘉措的詩向快播表達不舍。

告別舊事，王欣可以專心投入新的征程。其實，王欣出獄後便於今年 2 月 26 日成立深圳雲歌人工智慧技術有限公司。9 月 5 日，媒體曝出這家公司已經完成 3000 萬美元融資，投資方包括貝塔斯曼亞洲投資基金和 IDG 資本，而王欣在科技圈的一眾好友也在其新公司的股東之列。

王欣看起來對新公司充滿希望。他在一篇文章中表示：「區塊鏈理想國，對我，對快播，這都是一次脫胎換骨的重生，雲歌致力於開發人工智慧調度系統，結合區塊鏈技術，讓每個獨立的個體都能找到自我價值的實現。」

貝索斯：新晉世界首富

亞馬遜在 9 月 4 日成功突破兆美元市值，成為繼蘋果公司之後，世界上第二家踏進「兆市值俱樂部」的美國企業。在貝索斯的帶領下，亞馬遜股價在過去五年間上漲超過 600%。

據福布斯數據顯示，亞馬遜市值破兆也讓貝索斯身價暴漲，超過了 1600 億美元，財富值遠超第二名比爾 · 蓋茨的約 953 億美元。

貝索斯已成為世界有史以來最富有的人。《福布斯》評價他是美國最具創新力，也是最令人生畏的企業領導者。

貝佐斯曾說：「我很少被眼前的事情纏住。我會超前工作 2-3 年，我的高管團隊中大多數成員也如此。」在最新季度財報公布之後，他的朋友們祝賀他這個季度業績不錯，他回答說：「謝謝，但這是 3 年前的規劃，我現在關注的是 2021 年的那個季度。」

『新聞來源／華爾街見聞』