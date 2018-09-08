美銀美林警告：一切都像極了1998年亞洲金融風暴時期

美銀美林首席投資策略師 Michael Harnett 在最新的研報中發出警告，現在的全球市場，和 1998 年亞洲金融風暴時期非常相似，新興市場崩盤危機可能通過歐洲向全世界蔓延。

Harnett 表示，今年至今全球股市（剔除美國科技股）已經累計下跌了 6.2%，他追蹤的 1150 隻新興市場股票中至少有 809 隻跌入熊市。

但 Harnett 擔心的並不是股票，而是債券。尤其是美國 BBB 投資級如今的年化收益為 - 3.2%，為 1988 年以來第二差。Harnett 認為，這才是真正的「煤礦里的金絲雀」。

（註：這裡金絲雀是指危險的信號。金絲雀對瓦斯這種氣體十分敏感。空氣中哪怕有極其微量的瓦斯，金絲雀也會停止歌唱。工人們每次下井都會帶上一隻金絲雀作為「瓦斯檢測指標」，以便在危險狀況下緊急撤離。）

現如今金絲雀依然在歌唱（至少美股依然漲），主要是因為全球 QE 效應的餘波未散。正如 Harnett 所說「當央行買入時，你應該跟着買入；當央行賣出時……」。

但即便加上美國經濟 4% 的強勁增速，1.5 兆美元的減稅紅利，1 兆美元的庫藏股，2018 年來市場的回報依然不高。

這背後的原因大家並不陌生：全球過剩的流動性正在逆轉。Harnett 計算，全球央行 2016 年購買 1.6 兆美元資產，2017 年 2.3 兆，2018 年僅剩 0.3 兆，到了 2019 年將轉為凈賣出 0.2 兆。從明年 1 月起，全球流動性將出現負增長。

正是在這個大背景之下，全球已經開始出現「滾動熊市」（指不同板塊、行業或資產輪流出現下跌），Hartnett 指出，今年比特幣等數位貨幣正是第一塊倒下的多米諾骨牌。

而目前下跌潮已經蔓延到了土耳其里拉，委內瑞拉玻利瓦爾，阿根廷比索，印度盧比，巴西里亞爾，南非蘭特等新興市場貨幣。更危險的是，新興市場的風險正在通過匯率、利率和企業利潤傳遞至歐洲，甚至美國。

Hartnett 再次強調了他最喜歡的危機指標——巴西里亞爾。他認為目前歐元兌巴西里亞爾已經創下歷史新高，而從歷史來看這往往伴隨著危機事件。

此外，美國與全球其他市場的分化也是一個重要的信號，歷史上這個信號曾多次出現，尤其是 1998 年。Hartnett 認為，如今的環境在以下五個方面都和 1998 年一樣：

聯儲處於緊縮周期。

美國市場與其他地區分化。

殖利率曲線變平。

新興市場崩潰。

槓桿量化策略表現不佳。

所有信號都和 1998 年完美吻合，除了一樣：傳染性。1998 年，新興市場的危機通過日本的資產向全球擴散，但這次似乎還沒有這樣的跡象。

不過 Hartnett 認為，這一次歐洲可能扮演 20 年前日本的角色，推動危機蔓延。如今，德國海外訂單的下滑（過去 7 個月下降了 12%）正是危機的預兆。

如果這一推論成真，那麼今年秋天歐元將會出現大幅波動，這也同時意味著新興市場崩潰將轉化成全球市場的去槓桿風暴。

Hartnett 指出，歐洲波動只是危機蔓延的第一步，接下來發生的將是第二步債務危機：

歐洲的債務占 GDP 的比例為 258%，中國為 256%，新興市場為 194%，美國投資級債券已經從 2008 年的 1.08 兆美元猛增至 4.93 兆美元。我們將密切關注這些過度負債地區信貸風險的蔓延。

Hartnett 最後發問，目前「FAANG+BAT」這 8 家科技股中已經有 4 家跌入熊市區域，最終泡沫破滅的時候他們會有倖存者嗎？因為隨著全球危機的蔓延，投資者終將失去他們擁有和喜歡的一切。

覆巢之下，焉有完卵。

『新聞來源／華爾街見聞』