穩定軍心 馬斯克火線提拔多位高管

馬斯克最近很忙。

由於特斯拉的股價近期已經跌至 5 個月來的低點，加之公司債券交易也陷入低迷，他忙不迭要通過一些列「換血」措施來重整士氣，革舊迎新。

根據彭博報導稱，馬斯克提拔了 Jerome Guillen 作為汽車業務部的總裁，人事負責人和首期會計官的人選也從內部擢升，曾管理特斯拉電池工廠的 Kevin Kassekert 和首席財務官 Deepak Ahuja 將分別接手這兩個職位，只不過，在 COO 的人選上仍留有空白。他對這個還沒敲定的「新人」寄予厚望，以期其能幫助公司在 MODEL 3 這款車型上發揮潛力帶來生產量上的重大突破，畢竟這是特斯拉銷量排名第一的車型。

美國媒體對特斯拉的看空已經持續了相當一段時間，而管理層人事頻繁變動，更是讓外界加深了對公司內部經營情況的猜疑。

管理層動盪 替補隊員一一上場

根據公司 8-K 文件顯示，上任僅一個月的特斯拉首席會計官 Dave Morton 將辭職。「自從我於 8 月 6 日加入特斯拉以來，公眾對公司的關注程度以及公司內部的步伐都超出了我的預期，」莫頓說，「這讓我重新考慮了我的未來。」

同一天，彭博稱首席人事官 Gaby Toledano 離職，其將不會在休假結束後重返公司崗位。

隨後不久，馬斯克宣布 Kevin Kassekert 將接替 Toledano 成為新任人事負責人，此前他在管理特斯拉電池超級工廠後又擔任了基礎設施發展部的副總裁。

此外，Dave Arnold 也將被提升為全球通訊高級總監，接替副總統 Sarah O'Brien，昨天是他任期的最後一天。

在周五早些時候，特斯拉內部一份文件顯示，Morton 領導的職能和人員將由首席財務官 Deepak Ahuja 及其公司控制人接管。

人事變動羸弱股價 產量不及預期

管理層出現的大地震讓特斯拉股價在周五一開盤便持續走低。數據顯示，特斯拉股價低開逾 7%，盤中一度跌破 253 美元，跌幅突破 10%，創兩年最大盤中跌幅。

而馬斯克周四的一場現場採訪節目中吸食大麻更是讓觀眾跌破眼鏡。掌門人此舉無疑讓本就羸弱的股價和公司近況雪上加霜。

據彭博報導稱，馬斯克此前表示特斯拉即將建造和交付的汽車數量是上第一季的兩倍多，但他沒有具體說明該公司是否會在第第三季或第第四季完成這一壯舉。

特斯拉此前的計劃是第三季生產 5 萬至 5.5 萬輛 Model 3，並使其凈利潤達到 15% 左右。

但華爾街見聞此前文章指出，根據汽車業資訊網站 Electrek 的消息，特斯拉 8 月最後一周產車約 6400 輛，其中 Model 3 約 4300 輛。這意味著，特斯拉沒能實現 8 月末周產 Model 3 6000 輛的公司目標，實際產量只有目標水平的 72%。

『新聞來源／華爾街見聞』