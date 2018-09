南華早報：馬雲下周一將宣布阿里巴巴傳承計劃

據南華早報報導,馬雲將於下周宣布公司傳承計劃,這是認真準備了 10 年的計劃,讓年輕一代才俊能接班,解開企業傳承發展的問題,並不是媒體報導的「退任」或是「退休」。

南華早報為阿里旗下媒體。2015 年底,阿里巴巴以 20.6 億港元收購南華早報集團。 該報稱,馬雲將於 9 月 10 日(下周一)54 歲生日那天對外宣布傳承計劃。當天還是教師節,此前紐約時報曾報導,馬雲計劃於「周一」辭去阿里巴巴董事局主席一職,以專注教育相關的慈善事業。

馬雲「退休門」再起風波

在周五晚間關於馬雲是否退休媒體各執一詞後,紐約時報在美股盤後再曝馬雲將在下周一退休。阿里巴巴盤後下跌將近 3%。

紐約時報稱,Alibaba's co-founder and executive chairman, Jack Ma, said he planned to step down from the Chinese e-commerce giant on Monday to pursue philanthropy in education.Mr. Ma will remain on Alibaba's board of directors and continue to mentor the company's management,即馬雲計劃於「周一」辭去阿里巴巴董事局主席一職,以專注教育相關的慈善事業。馬雲將繼續留任在阿里巴巴董事會,以指導管理層。

隨後,在該報導在下文中稱,「周一」是馬雲 54 歲生日,而馬雲是 9 月 10 日生人,即下周一。(Mr. Ma turns 54 on Monday, which is also a holiday in China known as Teacher』s Day.)

隨後彭博和福斯等美國權威媒體迅速跟進,稱馬雲將於下周退休。阿里盤後股價也應聲下跌。

