南華早報：馬雲下周一將宣布阿里巴巴傳承計劃

據南華早報報導，馬雲將於下周宣布公司傳承計劃，這是認真準備了 10 年的計劃，讓年輕一代才俊能接班，解開企業傳承發展的問題，並不是媒體報導的「退任」或是「退休」。

南華早報為阿里旗下媒體。2015 年底，阿里巴巴以 20.6 億港元收購南華早報集團。 該報稱，馬雲將於 9 月 10 日（下周一）54 歲生日那天對外宣布傳承計劃。當天還是教師節，此前紐約時報曾報導，馬雲計劃於「周一」辭去阿里巴巴董事局主席一職，以專注教育相關的慈善事業。

馬雲「退休門」再起風波

在周五晚間關於馬雲是否退休媒體各執一詞後，紐約時報在美股盤後再曝馬雲將在下周一退休。阿里巴巴盤後下跌將近 3%。

紐約時報稱，Alibaba's co-founder and executive chairman, Jack Ma, said he planned to step down from the Chinese e-commerce giant on Monday to pursue philanthropy in education.Mr. Ma will remain on Alibaba's board of directors and continue to mentor the company's management，即馬雲計劃於「周一」辭去阿里巴巴董事局主席一職，以專注教育相關的慈善事業。馬雲將繼續留任在阿里巴巴董事會，以指導管理層。

隨後，在該報導在下文中稱，「周一」是馬雲 54 歲生日，而馬雲是 9 月 10 日生人，即下周一。(Mr. Ma turns 54 on Monday, which is also a holiday in China known as Teacher』s Day.）

隨後彭博和福斯等美國權威媒體迅速跟進，稱馬雲將於下周退休。阿里盤後股價也應聲下跌。

『新聞來源／華爾街見聞』