《殯葬管理條例》時隔21年擬大修

已經實施了21年的《殯葬管理條例》將迎來首次大修。民政部7日公布的《殯葬管理條例（修訂草案徵求意見稿）》中明確提出，國家建立基本殯葬公共服務制度，提供遺體接運、暫存、火化、骨灰存放以及生態安葬等基本殯葬服務，實行政府定價並動態調整。

根據徵求意見稿，此次條例修改旨在加強殯葬管理，推進殯葬改革，規范殯葬行為，滿足公民殯葬需求，維護逝者尊嚴和公共利益，促進社會主義精神文明和生態文明建設。

針對殯葬設施管理，徵求意見稿規定，嚴格限制公墓墓位佔地面積、墓碑高度和使用期限。安葬骨灰的獨立墓位佔地面積不得超過0.5平方米，合葬墓位的佔地面積不得超過0.8平方米。安葬遺體的墓位（含合葬墓位），佔地面積不得超過4平方米。墓碑高度不得超過地面0.8米。公益性公墓、骨灰堂的墓位、格位價格實行政府定價並動態調整。經營性公墓的墓位用地費和維護管理費實行政府指導價。

針對殯葬服務管理，徵求意見稿規定，殯葬服務機構開展殯葬服務，應當遵循自願、平等、公平、誠實信用原則，不得巧立名目，不得誤導、捆綁、強迫消費，不得限制使用自帶的合法喪葬用品。殯葬服務機構開展殯葬服務活動，應當與遺屬訂立書面服務合同，出具合法結算票據。

徵求意見稿還規定，因擅自興建殯葬設施損害他人合法權益的，違法興建殯葬設施的單位或者個人應當依法承擔民事責任。喪事活動違反相關規定甚至違法的，將依法受到懲處直至追究刑事責任。

公眾可在2018年10月7日前通過民政部網站、指定電子郵箱和信函等方式，對徵求意見稿提出意見。

新華社北京9月7日電（記者 羅爭光）

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