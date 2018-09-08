8月外匯儲備規模微降 未來將在波動中保持穩定

央行9月7日下午公布的數據顯示，截至8月末，我國外匯儲備規模為31097億美元，較7月末下降82億美元，降幅為0.26%。外匯局相關負責人指出，8月我國外匯市場供求保持總體穩定，跨境資金流動基本平衡，下階段，我國外匯儲備規模將在波動中保持總體穩定。

中金所研究院首席經濟學家趙慶明接受上證報記者採訪時表示，8月外匯儲備出現小幅下降，有多方面因素，包括匯率變化因素。他測算，8月美元指數上漲0.62%，非美元貨幣出現貶值，這一匯率折算因素導致外匯儲備減少。

上述外匯局負責人強調，今年以來，一些新興市場經濟體受到較大衝擊，國際金融市場波動加大，但我國外匯儲備規模基本穩定。這主要得益于我國經濟延續穩中有進、穩中向好的發展態勢，外匯市場平穩運行，人民幣匯率彈性進一步增強。

展望未來，該負責人認為，盡管金融市場不確定性上升，但我國經濟將保持韌性好、適應能力強、回旋余地大的基本面，同時，堅持改革開放目標不動搖，也有利于維護國際收支自主平衡格局。在國內外因素的綜合作用下，我國外匯儲備規模將在波動中保持總體穩定。

來源： 上海證券報 （黃紫豪 記者 李丹丹）

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)