李克強稱中國將堅持改革開放 希望美國企業擴大對華投資

國務院總理李克強7日下午在中南海紫光閣會見美國埃克森美孚公司董事長兼首席執行官伍德倫。

李克強表示，中美雙向投資健康發展不僅有利於雙方，也有助於世界經濟穩定發展和國際貿易增長。世界各國應當共同維護貿易和投資自由化便利化。歡迎埃克森美孚在華建設大型獨資石化項目。希望包括貴公司在內的外國企業抓住機遇，按照市場規則和商業原則同中方開展合作，更好實現互利共贏。

李克強指出，過去40年中國發展取得的成就得益於改革開放，這條路我們會堅定不移走下去。中方將進一步放寬市場準入，對中外企業一視同仁，更好保護知識産權，不斷優化營商環境，為外國企業來華投資提供更多便利，繼續成為外國投資的熱土。希望包括埃克森美孚在內的美國企業積極擴大對華投資，同時發出客觀公正的聲音，推動外界積極理性看待中國改革開放和發展。

埃克森美孚公司此次同中方商談了100億美元獨資石化項目落戶廣東事宜。伍德倫表示，埃克森美孚公司同中國有著長期合作關係。我們讚賞中國政府近期出臺的一係列擴大開放、優化營商環境、保護知識産權等舉措，這不僅有助於中國實現自身發展目標，也將為包括埃克森美孚公司在內的各國企業在華開展合作提供廣闊機遇。我們的發展目標同中方發展規劃有很多契合之處，對有關合作項目的成功抱有信心，願以世界一流技術助力中國制造，開展長期合作。

新華社北京9月7日電 （記者 孫奕）

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