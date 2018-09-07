科技股受創 並非這波多頭市場結束的前兆

近來科技股受創，並不意味空頭市場即將來臨。多頭之所以緊張，是因為網路泡沫破滅的慘況，他們記憶猶新。

二天之前，科技股一直帶動大盤走高，S&P 500 的 12 個月報酬率幾乎增加一倍。

然而，9 月 5 日，科技股創下逾一個月來，最大單日跌幅。9 月 6 日，科技股再度是表現最差的類股之一。

其實，科技股的相對強弱指標已連續三個月下降。這種發展似乎支持一種新興的說法，即當原先漲幅最大的類股開始出現高點，而後下跌，意味多頭市場恐即將結束。

但分析師研究了過去多頭市場的高點，發現此一說法全無根據。過去多頭市場中，最後三個月表現最差的類股，幾乎都不是在多頭市場中，表現最佳的類股。自 1970 年代中期以來，從未出現如此案例。

此外，過去五十年，從未出現在多頭市場中，表現最佳類股，在其後的空頭市場的前三個月，又成了表現最差類股。

就以 2002 年 10 月 9 日至 2007 年 10 月 9 日的多頭市場為例，這波多頭市場結束，正值金融危機開始之時。在這五年多頭市場期間，S&P 500 表現最佳類股為能源股，年度報酬率為 27.9%。如果所謂漲得越高，跌得越重說法成立，應可預期能源股在這波多頭市場的最後幾個月，或其後空頭市場的前幾個月，走勢應格外疲弱。

但結果並非如此。在那波多頭市場的最後三個月，能源股表現良好，在 S&P 500 的十大類股中，表現居次。在其後空頭市場的前三個月，能源股表現依舊強勁，排行亦屬第二。

這件 2007 年的案例，決非特例。自 1974 年以來，每一次的多頭市場都出現相同的走勢型態。

的確，市場有許多利空消息讓投資人感到擔憂，但科技股疲弱，並非其中之一。