美股盤後─川普關稅再度大幅加碼 道瓊收低79點 Nasdaq連四跌

川普總統說他準備再對額外 2670 億美元中國商品提高關稅。美國股市週五下跌，Nasdaq 連續第四天下跌。

川普總統週五在空軍一號專機上，告訴記者說，「如果他要的話，」他「準備」對中國額外 2670 億美元商品提高關稅。這些商品並不包括已鎖定目標的 2000 億美元商品。



道瓊工業平均指數收低 79.33 點或 0.31% 至 25916.54。

Nasdaq 指數收低 20.18 點或 0.25% 至 7902.54。

S&P 500 指數收低 6.37 點或 0.22% 至 2871.68。

費城半導體指數收低 5.58 點或 0.41% 至 1360.77。

「我們說過的 2000 億美元，可能很快就會實施，端看他們有何作為，」川普說。「我不得不說，除了 2000 億之外，只要我想做，另外 2670 億美元商品很快就會提高關稅。」

先前，華爾街日報報導，美國與中國達成貿易協定的可能性消退，川普政府有意修改北美自由貿易協定 (NAFTA)。彭博社報導，美國與加拿大本週恐無法達成協議。

分析師說，目前市場有許多不確定性。美國具有韌性，但各地烏雲密布。美國 GDP 良好，但世界其他各地陷入動盪，終將使得美國亦受創。

川普還說，美國將與日本展開貿易談判。如果無法與日本達成協議，日本知道事態嚴重。

蘋果股價下跌至盤中低點，報導指出，該公司告訴美國政府，對中國商品提高關稅，將對幾項蘋果產品造成衝擊。蘋果股價下跌 0.6%。

美國公布 8 月平均每小時工資年率上升 2.9%，創 2009 年以來數大升幅。美國 8 月新增就業 20.1 萬人，亦高於預估的 19.1 萬人。

該數據引發聯準會 (Fed) 進一步升息的擔憂，華爾街亦因而受到壓力。

就業報告公布後，債券殖利率上升至今日高點，美元亦上漲。今年 Fed 已兩度升息，預期年底前，將再升息二次。

貿易緊張，加上新興市場挫跌，對本週的股市構成壓力。S&P 500 與 Nasdaq 自記錄高點下跌。