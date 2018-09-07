筆電代工迎旺季 英業達8月營收499億元 創歷史新高

代工廠英業達 (2356-TW) 及 仁寶 (2324-TW) 今 (7) 日同步公布營收，英業達 8 月營收 498.7 億元，創歷史新高，年增 2 成，仁寶 8 月營收 829.41 億元，年增 5.6%，累計前 8 月營收，仁寶、英業達雙雙寫下歷史同期新高。

英業達 8 月迎來旺季，旗下三大產品線筆電、伺服器及智慧裝置出貨走揚，單月營收達 498.72 億元，月增 15.55%、年增 20.19%，寫歷史單月新高，累計今年 1 至 8 月營收為 3247.43 億元，年增 11.27%，同步寫下歷史同期新高。

英業達 8 月筆電出貨量 180 萬台，月增 28.57%，年增 20%。隨著接下來迎接蘋果新機發表，及年底拉貨潮，下半年將以智能裝置為主要成長動能，與去年相比，出貨可望個位數年增。

法人估，受惠蘋果新品及小米新機拉貨效應，今年 AirPods 仍將有強勁表現，估英業達今年營收年增率，可望維持 5% 以上，每股純益 2 元。

仁寶 8 月營收 829.41 億元，月增 3.08%、年增 5.6%，累計今年 1 至 8 月營收為 5973.86 億元，年增 8.57%，雙雙登上歷史同期新高。

仁寶 8 月筆電出貨量為 330 萬台，與上月持平，年減 5.71%。仁寶日前預估，第 3 季非筆電與 PC 產品，可望季增 3 至 4 成的水準，第 4 季又有蘋果 Apple Watch 產品出貨，今年第 4 季出貨看俏。