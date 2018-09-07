順達佈局資料中心BBU市場 伺服器品牌商、國際網路大廠雙管齊下

國際網路大廠資料中心備用電池 (BBU) 陸續改採鋰電池解決方案，台筆電鋰電池族群搶進，繼龍頭大廠新普 (6121) 直接攻入網路大廠體系並大有斬獲之後，順達 (3211) 透露其 BBU 已透過美國系統整合商 (SI) 攻入國際伺服器品牌體系。此外，對於國際鈷價從去年第二季一直延續到今年第二季的漲勢，到第三季已有回檔的現象，由之前一磅 45-50 美元回落到 40 美元以下，使電池芯漲勢也已趨緩。順達評估，第四季與明年首季電池芯價格可能也會有回檔走勢，明年電池芯的售價應該會回歸平穩。



台筆電鋰電池業者從過去的筆電市場一路延伸到智慧裝置，包括智慧型手機與平板電腦市場，近年 3C 產品競爭激烈，紅色供應鏈崛起，國內業者毛利率驟降，獲利能力銳減，因此紛紛尋求新藍海，包括雙輪動力電池、電動工具機以及資料中心備用電池市場均有著墨。



新普日前法說會釋出其資料中心 BBU 業務大有斬獲，兩家國際一線網路大廠訂單入袋，一家接觸中，機會很大，將推升其非 IT 業務明年一舉攻破 10% 占比，上探 15%，三年內希望力拚 20%，成為法說會後其股價大漲的主因。而順達亦透露，其資料中心 BBU 業務透過美國一家上市公司的台灣子公司交貨已久，也透過美國 SI 交貨給國際伺服器品牌大廠。



順達表示，一台伺服器採用的電池芯動輒幾十顆，遠高於筆電與平板的 3-4 顆，加上需要在短時間之內釋放出大量電力，因此技術門檻高。而該公司有技術能力，也有小量出貨。



據了解，順達目前 BBU 除透過 SI 交貨給伺服器品牌廠，間接攻入網路大廠資料中心之外，也有計劃接觸國際網路大廠，希望能爭取到直接供貨的機會，進一步提升非 IT 業務動能。

