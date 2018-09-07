宏遠受惠中美貿易戰 美、衣索、海地廠相繼投產 未來業績大躍進

宏遠 (1460) 生產機能性布料，是最早落實工業 4.0 的紡織廠，公司積極推動智慧製造與全球佈局，近年受惠功能運動服飾風靡全球，帶動機能性布料需求，為就近滿足客戶追加訂單的需求，宏遠更赴美投資設廠，避開中、美貿易戰帶來的關稅衝擊。事實上宏遠與美國地區的業務往來長達 30 年，該地區貢獻宏遠營收比重高達 60%，早已是典型的美概股，後來考量把工廠設在美國，具有交期短，也能就近服務中小品牌，且從亞洲船運過來，相較在美國製造更能省下約 6 個月的船期，還能與設計師直接溝通，沒有時差問題等優勢。



另一方面，宏遠客戶有一半在美國，包括 Nike、The North Face，由於機能性布料產線幾乎移到亞洲，美國市場呈現供不應求，加速宏遠將供應鏈從亞洲搬到美國的腳步。



宏遠 2017 年在美設廠，如今位於北卡羅萊納的生產基地落成，並已於今年 Q1 投產，除美國廠外，宏遠也在海地、衣索比亞設廠，目前海地出口美國、歐洲零關稅，因此海地廠將鎖定歐美市場；法人預期美國、衣索比亞、海地廠相繼投產後，出貨量可望年增 5～10%，且隨著三廠區的產能利用率拉升，加上新增布廠挹注，集團營收三年後可望成長 2 倍、五年後成長 3 倍。「工廠在世界」的趨勢潮流下，宏遠已站在有利的出發點。



宏遠大客戶包括 VF 集團旗下品牌之一的 The North Face、NIKE、Adidas 等國際著名運動休閒服品牌的重要供貨商，其中 Nike 更已四度造訪宏遠北卡廠，最近國際大客戶股價紛紛大漲，像 NIKE 近期甚至大漲至 83.68 美元新高，從去年底低點 50.35 美元計算，短短不到一年漲了 66%，若從 09 年低點 9.56 美元算起，漲幅更高達 775%。國際大客戶股價大漲，宏遠低檔區附近爆量後將有機會受到帶動轉強。



回到基本面業績來看，宏遠歷年的獲利及配息都相當穩定，今年海外布局奏效，第 2 季獲利較去年成長 97.4%，單季 EPS0.16 元，上半年 EPS0.25 元也優於去年同期的 0.18 元，目前每股淨值 11.5 元水準。大股東持股中最大股東遠東新 (1402) 集團旗下轉投資合計持股就高達將近 30%，籌碼穩定度高。



技術面來看，所有均線糾結在 13～14 元之間，上週一記帶量長紅棒突破之後量縮拉回均線集結區，且季線、月線、週線均已翻揚向上，半年線、年線等長天期均線也逐漸走平，目前已進入長空扭轉為長多架構的重要轉折點，短線股價止穩之後量能慢慢放大，若能再重回 14 元之上，加上長天期均線走平後也能同步翻揚，搭配週、月 KD 皆剛自低檔形成黃金交叉，即可視為進入長多架構的重要訊號，就有利波段行情展開。