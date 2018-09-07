威潤8月業績1203萬元 今年新低 下週赴美參展MWCA秀新品並首度辦論壇

車用衛星定位監控器品牌商威潤 (6465) 公告 8 月業績，單月營收 1203 萬元，較上月減少 36.8%，同比亦下滑 29.12%，累計前 8 月為 1.27 億元，年減 26.5%。威潤指出，8 月業績下滑主因為出貨減緩與產品進入新舊交替期影響。8 月營收為今年低點。



該公司下週將在洛杉磯舉辦的世界移動通訊大會 MWCA 上，展出一系列採用全球前端 4G LTE 通信技術的產品，包括獲得 COMPUTEX Best Choice Award 的兩款產品「旗艦版多功能衛星定位監控器 AK11」及「隨插即用衛星定位監控器 AX11」、「IP67 防水等級車輛 / 摩托車衛星定位監控器 AL11」及「IP67 防水防塵等級資產衛星定位監控器 AS5」。



同時，威潤將攜手北美知名軟體廠商 VisTracks，於 MWCA 展會期間舉辦論壇活動，針對全球車載資通訊市場動態及北美電子紀錄裝置 (ELD) 相關法規、應用等進行討論。此為威潤科技首次於海外市場公開舉辦的活動，期能透過國內外技術交流，開創更多新商機。