宏遠三地成衣廠Q1正式投產 將帶動營運進一步成長

宏遠 (1460) 美國北卡、衣索比亞、海地投資的新廠，已於第一季正式投產，預計第三季可以進入正常化，預計第四季達到滿單，明年可以有更完整的營收貢獻。宏遠總經理葉清來指出，成衣廠製程及工段自動化程度提高，以美國廠為例，美國勞工成本雖高，但透過工業 4.0，可以減少一半人力，且可以提升生產效率。該廠規畫 250 萬碼月產能，成衣廠則有三條生產線，成衣廠月產能 2 萬件，除供自用外，也將供應品牌客戶指定成衣廠。



葉清來說，決定投資成衣廠的原因，主要是成衣廠的投資資金少，但毛利率高於布廠，且可以做為布料的延伸，因而決定跨入成衣製造領域。



宏遠在美國北卡、衣索比亞、海地投資的新廠，今年第一季正式投產，其中，北卡布廠及成衣廠是為了就近供應品牌客戶，衣索比亞成衣廠及海地成衣廠則可以享有輸歐美免稅優惠，新廠產能加入後，預計今年下半年營收進一步成長，按照進度，第三季預期可以達到正常化，第四季將可達到滿單。



葉清來說，在衣索比亞廠部分，目前招工 1,000 人，年底可以達 1,500 人，隨著人力增加，可以改兩班制，提高產能。



宏遠成衣廠自動化模組皆先在台南廠試驗，然後擴展到其他成衣廠，可以減少人力使用。成衣廠去技能化，靠自動化及模版化提高生產效率，且可以減少人力至少一半。



宏遠第一季稅後盈餘 4,256 萬元，EPS 0.09 元，主要是成衣廠開始運作，費用較高，且有匯率因素干擾。